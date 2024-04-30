Этот лом больше никому не грозит: Порошенко показал, как FPV-дроны 'эдельвейсов' уничтожают врага и технику на фронте

Петр Порошенко в соцсетях распространил видео, снятое военными 10-й ОГШБр "Эдельвейс". Ролик фиксирует результативные воздушные атаки FPV-дронов на позиции российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Продолжается наша большая охота на оккупантов, их технику и оружие. Наши друзья-эдельвейсы прислали видео, как уничтожают вражескую технику из FPV-дронов, которые мы недавно передали их бригаде. Российские гранатометы, пулеметы, автомобили, минометы, базилики – весь этот металлолом больше не будет угрожать украинским гражданским и военным. Ребята продолжают очищать нашу землю от орды, а мы продолжим помогать им. Ждите новую партию дронов, друзья!", – пишет пятый президент.

Как известно, недавно Степан Барна, воюющий в 10-й бригаде, объявил сбор ста FPV-дронов в отместку врагам в память о своем брате Олеге. Петр Порошенко удвоил это количество и лично привез дроны-камикадзе в десятку во время поездки на восточный фронт.

Народный депутат 8-го созыва Олег Барна год назад погиб в бою на Донетчине во время штурмовых действий вблизи села Павловка.

"Мы хотим отплатить оккупантам за то горе, которое они нанесли украинскому народу и нашей команде в частности, напомнить о цене, которую мы платим. Хотим мести. Для этого привезли FPV-дроны. И не куда-нибудь, а в подразделение, где служит его брат Степан. Чтобы брат смог отомстить за брата", – объяснил пятый президент.

Олег Барна был активным общественно-политическим деятелем, начиная от студенческой голодовки в 1990 году под названием "Революция на граните" до Революции Достоинства, где получил ранения при обстреле 18 февраля 2014 года. В июле 2014 пошел добровольцем в зону АТО. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году снова ушел на фронт. Сначала служил в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, затем – в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Выполнял боевые задания на донецком направлении обороны.

В августе 2023 вместе с бойцами своей штурмовой группы Олег Барна был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

"Заслуженную награду получил и его командир Валерий Дорохов, вместе с которым они погибли во время штурма в Донецкой области. Удостоены и воины 68 бригады, которые с ними были в штурмовой группе", – сообщил Порошенко.

В октябре 2023 года сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что супруга погибшего на фронте Олега Барны получила определение суда в иске о защите чести против журналиста телеканала "1+1". Как отметила депутат, решение суда принято еще в апреле, однако телеканал не выполнил его и не обнародовал опровержение лживой информации, распространявшейся в свое время против Олега Барны.

"Олег Барна выиграл суд. Посмертно. Против лживых журналистов Плюсов, которые его травили. Жена Олега Ольга вспоминает, что в последнем sms мужчина просил семью продолжать суды, чтобы защитить его честное имя", – написала Ирина Геращенко.