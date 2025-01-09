'Этот мир оставляют самые лучшие': на фронте погиб победитель шоу 'Танцуют все'. Фото

На войне погиб один из популярнейших участников и победитель шестого сезона "Танцуют все", хореограф и режиссер-постановщик, фотограф Владимир Раков. Танцовщик родом из Крыма вступил в ВСУ после полномасштабного российского вторжения, в рядах 24-й ОМБр прошел бои под Херсоном, Бахмутом, Торецком и Часовым Яром.

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Теперь ему навеки осталось 30 лет. О потере в Instagram сообщила коллега артиста, хореограф Елена Головань.

"Вечная память Герою Раков Владимир Николаевич. 24.11.1994-06.01.2025. Этот мир оставляют самые лучшие", – написала она.

Смерть артиста подтвердили и другие его знакомые, а также руководитель проекта "Танцуют все" на телеканале СТБ Тала Пристаецкая.

"Вова… ну как?!!! Ты должен был собирать овации своему однозначному таланту. Невероятной пластике. Тебе предстояло оглушительно от аплодисментов, а не от… Вова Раков, горжусь, что знала. Беречь память. Честь павшего воина. Честь замечательному человеку", – отметила она.

Владимир Николаевич Раков родился 24 ноября 1994 года в городе Евпатория (Крым). Рос вместе со старшим братом в семье, где мама была поваром, а отец – строителем.

В подростковом возрасте парень заинтересовался акробатическим рок-н-роллом и, поскольку стиль танцев требовал высокого уровня физической подготовки, ему пришлось активно работать над развитием своих возможностей.

Вскоре Владимир решил попробовать себя в других стилях и присоединился к шоу-балету. Он тратил много часов в тренажерных залах, чтобы усовершенствовать свою технику и физическую форму.

В 2013 году Раков стал участником шоу "Танцуют все" на телеканале СТБ и, наконец, победил в нем. В следующих, седьмом и восьмом сезонах, он продолжил сотрудничество с шоу как танцовщик и хореограф. Также работал ассистентом хореографа в шоу "Танцы со звездами".

Владимир продолжал заниматься танцами, участвовал в конкурсах и был актером в театре Василия Козаря Kozar Dance Theatre. Хореографа приглашали для съемок в рекламе мировых брендов и клипах известных украинских артистов.

После полномасштабного российского вторжения мужчина встал на защиту Украины. Он воевал в рядах 2-го стрелкового батальона 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

"Это человек с большой буквы, человек известный в Украине и заграницей, известный танцовщик и хореограф, талантливый фотограф, который мог сделать фото так, что ты не заметишь. Победитель шестого сезона "Танцуют все", лучший друг и побратим, который никогда не покидал в беде, который всегда делал хорошие дела для нашего подразделения, и делился со мной своими делами в отпуске, который вместе со мной и нашими побратимами прошел ад – Херсон, Бахмут, Торецк, Часов Яр... Я горжусь тобой, Вова. Больше ты не позвонишь и скажешь: "Андрик, приди ко мне, мне прислали детки смаколыки, поделюсь с тобой вкусненьким". Больше ты мне не скажешь Андрик", – такой пост погибшему защитнику посвятил его побратим Андрей Демкив.

"Когда-то я фанатела от "Танцуют все", пересмотрела все сезоны... и в одном из них был этот талантливый парень. Невероятно гибок, производил непревзойденные хореографические вещи... Это ужас. Это несправедливо... Почему? Не укладывается в голове", – отреагировала на гибель украинца Ирина Кравец.

После того, как Раков ушел на войну, он решил удалить все свои аккаунты в соцсетях. Танцовщик, хореограф и воин погиб во время выполнения боевого задания на фронте 6 января 2025 года.

"Вова, ты был самым искренним, самым лучшим, самым смелым человеком, которого я знала. Ты навсегда останешься в моей памяти и сердце верным другом и настоящим, светлым человеком. Больше ты не скажешь: "Ну что, будем обниматься". Светлая тебе память и слава", – написала Алина Демкив.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2024 года на фронте погиб известный украинский хореограф Антон Смецкий, работавший со многими звездами. На войне танцор потерял часть ноги, однако, пройдя реабилитацию, вскоре вернулся в армию: 37-летний защитник служил сапером в Запорожском направлении.

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