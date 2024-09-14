'Этот разговор закончить очень легко': в Госдепе ответили на угрозы Путина к НАТО

В Государственном департаменте США отреагировали на очередные угрозы российского диктатора Путина о том, что разрешение Украине на удары дальнобойным оружием по целям на территории РФ будет расценено как прямое участие стран НАТО в войне. Там подчеркнули, что внимательно следят за риторикой главы Кремля, однако посоветовали ему завершить войну в Украине, если ему не нравятся обсуждения ударов по России.

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Об этом сказал спикер американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер на брифинге в пятницу, 13 сентября. По его словам, глава Кремля выдает подобные заявления последние два с половиной года.

"Это не новое заявление, но мы внимательно следим за всем, что он говорит. Я бы сказал так: Путин – это тот человек, который мог бы закончить войну сегодня, если бы захотел. Единственная причина, по которой мы вообще обсуждаем предоставление Украине американских возможностей" и возможностей наших союзников по НАТО и коалиции из 50 стран, которую мы собрали по всему миру, потому что Путин продолжает свою незаконную войну, продолжает попытки насильственно забрать территорию Украины", – констатировал чиновник.

Миллер подчеркнул: если Путин не хочет говорить о том, какие возможности Запад может дать Украине, то закончить этот разговор очень легко – для этого он должен вывести из Украины войска и завершить свое незаконное вторжение.

Представитель американского ведомства добавил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в войне в Украине, но продолжат помогать ей защищаться вместе с коалицией союзников.

Ранее на угрозы Путина отреагировали и в Белом доме. Карин Жан Пьер сказала, что высказывания диктатора были адресованы не американцам или европейцам, а российской аудитории.

Хотя у Путина "опасная риторика", в его словах нет ничего нового, заявила она.

Накануне российский диктатор Путин заявил, что разрешение использовать западное дальнобойное оружие для ударов по территории России "изменит природу конфликта" и будет расценено как прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Он пригрозил, что это вызовет "ответную реакцию" Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор считает, что такие заявления Путина не стоит воспринимать слишком серьезно, поскольку он не впервые их произносит. В заявлениях Путина нет никакой конкретики.

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