"Эту войну можно выиграть": Уоллес рассказал, что нужно Украине для победы, и указал на ключевые вызовы

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Западу необходимо оказать Украине помощь, необходимую ей, чтобы довести войну до конца. Украинцы с поддержкой стран-союзников могут победить российских оккупантов.

"Эту войну можно выиграть. Владимир Путин терпит неудачу. Точно так же, как человеческие эмоции ведут Украину к успеху, они также являются неизбежным недостатком Путина и его преступного режима. Романтика, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это будет его гибелью", – написал Уоллес в статье для The Telegraph.

Он считает, что кремлевский диктатор "отчаянно цепляется за две последние вещи, которые могут его спасти – время и раскол международного сообщества".

Лондон может что-то сделать в обоих случаях и обязан помочь Киеву сохранить набранный темп. Для этого потребуется больше боеприпасов и дальнобойных ракет, отметил бывший глава Минобороны.

Политик уверен, что контрнаступление Сил обороны Украины успешное – воины медленно, но верно прорывают российские позиции. Иногда двор за двором, иногда деревня за деревней, но защитники страны движутся вперед.

Видео дня

"Мужчины и женщины в украинской армии еще раз доказывают нам в НАТО, насколько мы их недооценили. Групповые мыслители, с их компьютерами и "российским опытом", подсчитали, что они смогут продержаться лишь несколько недель... Оказавшись неправыми, они переключили свой пессимизм на контрнаступление. Они не поняли, что на войне самое ценное – это надежда", – написал Уоллес.

Он подчеркнул, что украинцы учатся, адаптируют свою тактику, усваивают уроки и максимально эффективно используют военную технику, подаренную Западом.

"Когда надежда сочетается с правильным оборудованием, Украину уже не остановить. Наш долг – поддерживать эту надежду и подкреплять ее финансированием и оборудованием, пока работа не будет завершена", – заявил Уоллес.

Он также высказал мнение, что Украине, возможно, придется "переоценить" проводимую мобилизацию.

"Украина также может сыграть свою роль. Средний возраст солдат на фронте – за 40. Я понимаю стремление президента Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что Россия тайком мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Так что, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации", – предположил бывший министр обороны Соединенного Королевства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Бен Уоллес заявил, что считает атаки против кораблей Черноморского флота РФ вполне логичными, поскольку Россия активно использует эти суда в войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!