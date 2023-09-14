Уоллес указал на логичность украинских ударов по Черноморскому флоту РФ

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал украинские атаки против кораблей Черноморского флота РФ. Он считает их вполне логичными, поскольку Россия активно использует эти суда в войне.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter. По словам Уоллеса, с помощью Черноморского флота Москва наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре Украины.

"Россия не может использовать свой Черноморский флот для нанесения ударов по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре в Украине и не ожидать, что Украина не будет нападать на эти активы, совершающие военные преступления", – отметил он.

Напомним, ночью 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию у временно оккупированной Евпатории на территории Крыма. По ее результатам был уничтожен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд. дол. США.

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Накануне "бавовна" побывала во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Там попадание пришлось по судоремонтному заводу оккупантов, вспыхнул пожар. Это предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для постройки и ремонта судов Черноморского флота РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два находящихся на ремонте корабля", – заявили в минобороны РФ.

Как пишут росСМИ, предварительно в результате атаки два человека погибли и 26 пострадали из-за ракетной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе. Все они – сотрудники завода.

Также сообщается, что на территории завода повреждены два судна : дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и крупный десантный корабль "Минск", они вспыхнули. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Sky News сообщило, что во время ночной атаки на Севастополь 13 сентября Украина ударила по кораблям Черноморского флота РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате были повреждены два корабля ЧФ РФ.

– Атака на Севастополь ожидаемо вызвала истерику у российских пропагандистов. В частности, известный кремлевский ведущий Владимир Соловьев возмутился и призвал атаковать ответные западные объекты, производившие ракеты, которые применила Украина.

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