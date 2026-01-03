Эвакуация под огнем: Сырский рассказал, как роботизированные комплексы спасают жизни воинов

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины АлександрСирский подчеркнул, что использование наземных роботизированных комплексов существенно повышает шансы на спасение раненых военных в условиях сверхвысокой угрозы на поле боя.

Об этом он сообщил во время совещания в формате видеоконференцсвязи, посвященного развитию медицинской службы ВСУ. Соответствующее сообщение обнародовано на официальной странице Главнокомандующего в Facebook.

По словам Сирского, современная война характеризуется расширением так называемой "кол-зоны", которая может достигать более 20 километров. При таких условиях традиционная эвакуация часто становится невозможной, поэтому беспилотные эвакуационные платформы фактически выполняют функции CASEVAC –, доставляют раненых с линии боевого соприкосновения в пункты передачи медицинским экипажам.

Активно этот подход уже применяют на Покровском направлении, где ситуация остается особенно сложной. Главнокомандующий подчеркнул, что все больше подразделений внедряют использование НРК для уменьшения рисков для личного состава и медиков.

Особое внимание во время совещания уделили опыту военных медиков непосредственно с передовой. По словам Сырского, именно их практический опыт должен быть масштабирован на все Силы обороны, ведь он дает реальные решения для сохранения жизни бойцов.

Кроме того, заслушали доклад 81-й отдельной бригады о создании подземных стабилизационных пунктов. Такие укрытые и замаскированные объекты позволяют медикам работать безопаснее и эффективнее даже под постоянным огневым воздействием противника.

Также обсудили обновление индивидуальных медицинских аптечек в соответствии с современными условиями войны. Скорость и правильность их применения непосредственно влияют на выживание раненых, отметил Главнокомандующий.

По итогам совещания Сырский определил ключевые направления работы медицинской службы ВСУ на январь 2026 года. Среди них – дальнейшее развитие беспилотной эвакуации, улучшение взаимодействия между подразделениями и развертывание сети углубленных стабилизационных пунктов вдоль всей линии фронта.

