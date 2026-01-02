'Определили конкретные шаги': Сырский провел совещание по фортификациям и подготовке населенных пунктов к обороне

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание, темой которого было обустройство оборонительных рубежей. Генерал отметил, что в 2025 году состояние инженерного оборудования и "антидроновой" защиты значительно улучшилось.

По его словам, такие меры и в дальнейшем должны внедряться на постоянной и последовательной основе. Детали Сырский сообщил на своей Facebook-странице.

Сырский проверил состояние фортификаций и подготовку к обороне

"Провел рабочее совещание о состоянии инженерного обустройства оборонительных рубежей. Говорили о фортификации, инженерных заграждениях, подготовке населенных пунктов к обороне и организации "антидроновой" защиты", – написал он.

Главком заслушал доклады командующих группировок войск и главы Администрации Государственной специальной службы транспорта.

"Подробно обсудили, как обустроены оборонительные позиции, в каком состоянии "антидроновая" защита и насколько готовы населенные пункты к обороне. Отдельно сосредоточились на проблемных вопросах и определили конкретные шаги для их решения", – говорится в сообщении.

По словам Сырского, подразделения инженерных войск Сил поддержки ВСУ вместе с органами местной власти и военными администрациями добросовестно выполняют критически важные задачи. Речь идет о развитии разветвленной системы траншей и окопов, обустройстве противотанковых рвов, возведении блиндажей и других элементов фортификации.

Главком добавил, что в 2025 году уровень инженерного оснащения оборонительных рубежей и антидроновой защиты улучшился.

"Опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации четко доказывает: своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу максимальные потери на подступах, сорвать его планы – даже при численном превосходстве противника", – пояснил он.

Сырский поблагодарил всех, кто приобщен к этой работе, и подчеркнул, что их слаженная, профессиональная и самоотверженная деятельность ежедневно усиливает обороноспособность страны и сохраняет жизни украинских военных и гражданских.

Напомним, накануне главком сообщал, что Силы обороны Украины продолжат активные боевые действия вблизи Купянска и сосредоточатся на уничтожении врага на северных и восточных подступах к городу. Действия будут продолжаться в определенных районах и будут иметь четкие приоритеты.

Как писал OBOZ.UA, Сырский сообщил, что военнослужащие по новому контракту будут получать в три раза большую зарплату. Это предусмотрено контрактами, которые сейчас разрабатывает Министерство обороны совместно с Генштабом ВСУ.

