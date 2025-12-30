'Зачистка будет продолжаться в 2026 году': Сирский уточнил, какие объекты врага надо уничтожить

Силы обороны Украины продолжат активные боевые действия вблизи Купянска и сосредоточатся на уничтожении врага на северных и восточных подступах к городу. Действия будут продолжаться в определенных районах и будут иметь четкие приоритеты.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский, комментируя дальнейшие планы украинских военных. Он озвучил эти тезисы в интервью 24 каналу, где подробно остановился на ситуации на Купянском направлении.

Сирский отметил, что ключевой задачей остается уничтожение путей переправы противника. "Главная задача – уничтожить пути переправы. Особенно трубы, которые проходят – их там не одна. Это сделаем обязательно", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Оборона и проверки

Сырский также обратил внимание на необходимость не только удерживать прочную оборону на подступах к Купянску, но и продолжать системную работу непосредственно в городе. Речь идет о зачистках и фильтрационных мероприятиях, которые, по его словам, требуют времени и ресурсов. Он подчеркнул, что такие действия важны для безопасности и стабильности на освобожденных территориях.

"Контрдиверсионные мероприятия надо продолжать длительный срок, потому что огромная площадь города требует детальной проверки каждого дома", – пояснил Сырский. По его словам, этим сейчас занимаются военнослужащие контрдиверсионной группировки, которые работают непосредственно в Купянске. Работа, как он уточнил, идет поэтапно и без спешки.

Ситуация на направлении

На Купянском направлении российские войска пытаются компенсировать свои предыдущие провалы вблизи города, однако без ощутимых результатов. Об этом ранее заявлял начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов. В то же время в самом Купянске, по его словам, продолжается зачистка противника.

Важнейшей задачей остается недопущение использования врагом переправ и скрытых путей подхода. Именно поэтому внимание уделяется инженерным сооружениям и коммуникациям, которые могут быть использованы для переброски сил. Украинские военные продолжают действовать по этому плану, постепенно усиливая контроль над ситуацией в районе города.

