'Европа реагирует постфактум': Хара указал на нюанс со спецоперациями РФ и объяснил, как им противодействовать

Страна-террорист Россия продолжает проводить спецоперации на Западе, вмешиваясь в политические процессы на территории цивилизованных стран. В частности, РФ регулярно пытается повлиять на результаты выборов.

В свою очередь Европа реагирует постфактум, поэтому все еще плохо защищена от российских спецопераций. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA рассказал эксперт по внешней и политике безопасности Центра оборонных стратегий Александра Хара.

По его словам, в 2016 году была попытка россиян повлиять на результаты выборов в США, но тогда действующий президент Барак Обама не захотел принимать определенные меры. Нынешняя администрация Белого дома решила действовать более решительно, чтобы противодействовать плану РФ.

Эксперт отметил, что теперь на Западе понимают, к чему стремятся россияне и осознают, что Кремль пытается внести раздор, подпитывая экстремистские взгляды в той или иной западной стране.

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Хара подчеркнул, что в Европе до сих пор нет таких структур, которые адекватно и быстро реагировали бы на попытки влияния России на внутреннюю или на внешнюю политику европейских стран. Для этого, отметил эксперт, нужен штаб информационной войны, который в реальном времени оказывал бы такое влияние и затем принимал меры для прекращения действия российских сетей на европейскую политику.

"ЕС должен создать оперативную структуру, которая этим занималась бы. Которая реагировала бы не просто фиксируя попытки вмешаться, а, собственно, для того, чтобы обрезать эти операции, пока они не достигли своих целей. Пока же Европа только реагирует постфактум, а потому подобные российские операции могут изменять ситуацию и вносить раздор в общество. Для Кремля одинаково интересно как привести к власти своих сторонников, так и сделать нестабильной политическую ситуацию в отдельной стране или в ЕС в целом", – заявил Александр Хара.

Напомним, в Белом доме говорят, что угроза вмешательства России в выборы в США сейчас "изящнее", чем в предыдущие избирательные кампании. Однако американцы должны воспринимать ее серьезно.

Как сообщал OBOZ.UA, в американской разведке заявили, что сеть российских пропагандистских телеканалов RT пытается склонить избирателей США поддержать кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Высокопоставленный представитель разведки США подчеркнул, что это может свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы.

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