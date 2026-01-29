Европа способна заменить разведданные США для Украины: на это может уйти несколько месяцев – FT

Страны-союзники Украины из Европы рассчитывают "значительно" уменьшить зависимость Киева от разведданных США в течение нескольких месяцев. В частности, в этом плане значительно усилилась роль Франции.

Об этом сообщает Financial Times. Это связано с тем, что в прошлом году Вашингтон приостановил предоставление Украине развединформации и вооружения.

Что известно

Как сообщается, в дело вмешались и другие союзники, предоставляя Киеву собственные ресурсы. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон в январе заявлял, что Париж теперь обеспечивает Киев двумя третями разведывательных данных. По словам западного чиновника, украинская зависимость от американской разведки отныне будет уменьшаться.

FT считает, что если США полностью прекратят поддержку Киева, это станет тяжелым ударом для истощенных украинских войск и подтолкнет российскую армию к тотальной оккупации Украины.

Несмотря на то, что ВСУ все еще остро нуждаются в оружии американского производства, прежде всего тяжелых ЗРК Patriot, переход к использованию дронов и расширение внутреннего производства оружия в Украине, которое сейчас обеспечивает 60% ее потребностей, уменьшили эту зависимость.

В сфере ПВО Киев также имеет альтернативы: Украина в этом году ожидает получения первого из нескольких новых франко-итальянских средних зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия SAMP/T. В Париже говорят, что они более совершенны, чем Patriot, хотя боевых тестов ЗРК до сих пор не прошли.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине разведывательные данные для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России. Речь идет о данных, которые обеспечат возможность более дальнобойных ударов на территории РФ по нефтеперерабатывающим заводам, трубопроводам и электростанциям.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно заявлению Эммануэля Макрона Владимиру Зеленскому, Франция в ближайшее время отправит Украине генераторы, чтобы поддержать энергетическую устойчивость на фоне российских обстрелов. В этом году также ожидаются дополнительные поставки французских самолетов, управляемых авиабомб и ракет для систем противовоздушной обороны.

