Европарламент признал Лукашенко причастным к агрессии против Украины и требует от МКС ордера на его арест: подробности

Президент Беларуси Александр Лукашенко должен нести ответственность за действия, которые могут рассматриваться как агрессивные в отношении Украины, наравне с руководством России. Депутаты Европарламента считают нужным применить против Беларуси санкционные механизмы, которые действуют против России.

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Об этом сообщает соответствующая резолюцию. Ее приняли 13 сентября в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента.

В указанном документе говорится о его ответственности за подавление и преследование населения в этой стране. Кроме того, законодательная организация Европейского Союза утверждает, что белорусский политик признается соучастником российских военных преступлений на территории Украины.

Резолюция подробно перечисляет и описывает множество преступлений, совершенных белорусским режимом. В ней фиксируется факт разжигания ненависти и активного участия в антиукраинской пропаганде, проводимой силами этого режима. Также в резолюции отмечается, что именно режим Александра Лукашенко предоставил разрешение на агрессию против Украины с территории Беларуси и осуществлял прямые поставки боеприпасов и военного снаряжения российским войскам.

"Нелегитимный режим Лукашенко активно поддерживает и стал полным соучастником неоправданной агрессивной войны России и военных преступлений против Украины", — говорится в документе.

Депутаты Европарламента выразили мнение о необходимости применения санкционных мер против Беларуси, схожих с мерами, применяемыми в отношении России. Кроме того, Европарламент призвал Международный уголовный суд выдать международный ордер на арест Александра Лукашенко. По мнению депутатов, Совет Европейского Союза должен расширить список лиц из Беларуси, на которых распространяются санкции со стороны Евросоюза.

При этом европейские парламентарии отметили, что подавляющее большинство белорусов не поддерживает привлечение их страны к агрессии против Украины. Они напомнили, что часть белорусских граждан решила бороться против российского агрессора в составе украинского войска, в частности, в составе полка имени Кастуся Калиновского.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что российский диктатор Владимир Путин достиг своих целей в ходе войны с Украиной. Он считает, что Украина уже не будет проявлять столь "агрессивное" поведение в отношении РФ.

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