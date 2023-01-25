Европейские страны планируют предоставить Украине 80 Leopard, немецкие танки поступят в марте – Spiegel

Страны Европы планируют предоставить Украине 80 танков Leopard. При этом Германия намерена передать вооружение Киеву до конца марта.

Видео дня

Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как говорится в статье, в целом Европа намерена поставить Украине два батальона современных танков по 40 единиц в каждом.

Один из танков Leopard типа 2A6 собирают Германия, Финляндия, Нидерланды и Испания, второй – Польша и Норвегия из Leopard 2А4.

Третий батальон примерно с 30 танками M1 Abrams готовят США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января правительство Германии официально объявило о решении передать Украине современные танки Leopard 2A6. Украинская армия получит одну роту таких танков от Берлина – 14 единиц.

Кроме того, Германия позволила и другим странам поставлять свои Leopard 2.

Напомним, по итогам восьмого "Рамштайна" 12 стран согласились поставить Украине около 100 Leopard 2, как только Германия разрешит реэкспорт. В то же время в Киеве заявляли, что нуждаются как минимум в нескольких сотнях таких танков.