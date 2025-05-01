Ежедневно 25-30 ракет: войска РФ уничтожают Гуляйполе массированными авиаударами

Гуляйполе на Запорожье ежедневно испытывает сокрушительные удары с воздуха. Российские оккупационные войска буквально пытаются стереть его с карты.

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Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, ежедневно по городу выпускают 25–30 управляемых авиаракет, а иногда еще и авиабомбы. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Можно сказать о том, что (враг. – Ред.) уничтожает, буквально пытается стереть авиаударами такой населенный пункт, как Гуляйполе, потому что ежедневно по нему прилетает как минимум два с половиной, а то и три десятка управляемых авиационных ракет, а также враг иногда по нему наносит удары управляемыми авиационными бомбами", – подчеркнул Волошин.

По словам Волошина, подобную тактику россияне применяют и в Херсоне – туда системно летит артиллерия, работают дроны-камикадзе, и в целом интенсивность атак на юге только растет. Ситуация остается сложной, ведь враг не прекращает обстрелы и, наоборот, наращивает их количество.

"Ситуация на юге у нас достаточно непростая. Враг продолжает даже наращивать количество и артиллерийских обстрелов, и авиационных ударов", – добавил спикер.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские террористические атаки по мирным украинским городам. Глава государства подчеркнул, что уже 50 дней Москва игнорирует американское предложение о полном и безусловном прекращении огня.

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