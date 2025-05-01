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Ежедневно 25-30 ракет: войска РФ уничтожают Гуляйполе массированными авиаударами

Ольга Ганюкова
War
1 минута
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Ежедневно 25-30 ракет: войска РФ уничтожают Гуляйполе массированными авиаударами

Гуляйполе на Запорожье ежедневно испытывает сокрушительные удары с воздуха. Российские оккупационные войска буквально пытаются стереть его с карты.

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Как сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, ежедневно по городу выпускают 25–30 управляемых авиаракет, а иногда еще и авиабомбы. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Можно сказать о том, что (враг. – Ред.) уничтожает, буквально пытается стереть авиаударами такой населенный пункт, как Гуляйполе, потому что ежедневно по нему прилетает как минимум два с половиной, а то и три десятка управляемых авиационных ракет, а также враг иногда по нему наносит удары управляемыми авиационными бомбами", – подчеркнул Волошин.

По словам Волошина, подобную тактику россияне применяют и в Херсоне – туда системно летит артиллерия, работают дроны-камикадзе, и в целом интенсивность атак на юге только растет. Ситуация остается сложной, ведь враг не прекращает обстрелы и, наоборот, наращивает их количество.

"Ситуация на юге у нас достаточно непростая. Враг продолжает даже наращивать количество и артиллерийских обстрелов, и авиационных ударов", – добавил спикер.

Ежедневно 25-30 ракет: войска РФ уничтожают Гуляйполе массированными авиаударами

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередные российские террористические атаки по мирным украинским городам. Глава государства подчеркнул, что уже 50 дней Москва игнорирует американское предложение о полном и безусловном прекращении огня.

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