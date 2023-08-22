Ежемесячные выплаты и психоэмоциональная поддержка: в 'Киевстаре' рассказали о помощи мобилизованным сотрудникам

Национальный оператор телекоммуникаций поддерживает сотрудников, мобилизованных в ряды ВСУ, и внедряет программы помощи и реинтеграции ветеранов.

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С начала полномасштабной войны 176 работников Киевстара вступили в Вооруженные силы Украины или Сил Территориальной обороны, в том числе на добровольных началах. Это радиоинженеры, эксперты по киберзащите, маркетологи, специалисты по логистике и транспорту, сотрудники контакт-центра и другие специалисты компании, которые защищают страну в разных горячих точках. Ряд сотрудников компании, находившихся на фронте с первых дней войны, уже вернулись на свои рабочие места.

Компания системно помогает сотрудникам, служащим в Вооруженных Силах Украины. За каждым из них сохраняется рабочее место и ежемесячные выплаты в размере среднемесячного заработка. Психоэмоциональная поддержка ветеранов и их родных, безопасность коллектива, материальная и нематериальная мотивация, забота о физическом и ментальном здоровье – направления, которые компания реализует и адаптирует в соответствии с потребностями времени.

"Разносторонняя поддержка коллектива, непрерывное предоставление услуг, помощь абонентам, обществу и стране в целом - это то, на чем Киевстар сконцентрировал усилия, - говорит Оксана Олийнык, директор по управлению персоналом и развитию организации Киевстар . - С 24 февраля 2022 года компания и коллектив неустанно идут #Навстречу Победе – таков наш слоган. Как работодатель мы реализовали ряд мер, чтобы наши сотрудники оставались в ресурсе".

Для разработки и внедрения программы реинтеграции ветеранов компания сотрудничает с военными психологами, проводит обучение для команды HR по рекрутингу ветеранов и коммуникации с ними. Для ветеранов войны и членов их семей действуют углубленные программы психоэмоциональной поддержки. Отдельным направлением является работа с коллективом, в который возвращаются демобилизованные военные. Лидеры команд, которых компания учит работать и действовать в условиях войны, становятся менторами и коучами для своих коллег.

Сотрудники Киевстара активно участвуют в помощи ВСУ и благотворительных проектах. Так, с начала полномасштабной агрессии против Украины, волонтеры компании собрали 2,2 млн. грн. собственных средств для благотворительных фондов. А общая сумма помощи Киевстару ВСУ, абонентам и Украине во время войны превысила 1,3 млрд грн.