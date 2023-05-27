F-16 и ATACMS: конгрессмены США требуют от администрации Байдена ускорить поставку оружия для украинской победы

Ряд конгрессменов от Республиканской партии выступают за скорейшее предоставление Украине оружия, необходимого украинскому войску для успешного контрнаступления, на похожих позициях стоят и многие демократы. Часть из американских законодателей считают, что администрация президента Джо Байдена передать Украине истребители F-16 и дальнобойное оружие.

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В то же время ведутся дискуссии о том, какой из этих видов оружия сейчас самый нужный и первоочередной. Об этом пишет "Голос Америки".

После объявления Джо Байденом на саммите G7 в Японии о планах начать обучение украинских пилотов на F-16 и возможную в будущем передачу этих истребителей украинской армии среди американских конгрессменов начались дискуссии о том, что больше нужно украинцам для успешного контрнаступления: F-16 или дальнобойное вооружение. Мнения на этот счет среди конгрессменов разделились.

Так, конгрессмен-республиканец от Техаса Ки Селф убежден, что сейчас украинская армия больше нуждается в дальнобойных ракетах, чем в истребителях.

"Как я уже говорил президенту Зеленскому, когда я был в Украине, я считаю, что дальнобойная артиллерия нужна украинцам больше, чем F-16. Я не понимаю, почему мы не предоставляем им баллистические ракеты ATACMS, это могут быть ракеты первого блока, или второго. Эти ракеты выпускаются из установок HIMARS, которые украинцы и так уже имеют. Поэтому, я считаю, что артиллерия для Украины важнее, чем самолеты F-16", – заявил Кит Селф.

А вот конгрессвумен от Демократической партии Мадлен Дин считает, что помощь США должна быть оперативной и максимально полной, однако с оговоркой, чтобы предоставленные вооружения не использовались для вторжения Украины на территорию РФ.

"Я очень довольна решением администрации по подготовке украинских сил оперировать истребителями F-16. Мое личное требование к администрации – это больше, больше и еще раз больше. Больше всего, что может быть нужно. Чтобы мы были уверены, что Украина выиграет эту войну , и сделает это раньше, чем позже. Чтобы мы могли спасти жизнь, спасти их собственность, спасти культуру и все ценное, что и является Украиной", – считает законодательница от штата Пенсильвания.

По ее мнению, Украина должна получить все, в чем нуждается, чтобы одержать победу. В то же время следует гарантировать, что речь идет об использовании западного оружия исключительно для освобождения украинских территорий.

"Мы не стремимся к вторжению в Россию, и президент Байден очень четко дал об этом знать", – напомнила Мадлен Дин.

Конгрессвумен-республиканка от Миссури Энн Вагнер недовольна скоростью оказания помощи Вашингтоном Киеву. Да и вовлеченность стран-членов НАТО, по ее мнению, оставляет желать лучшего.

"Попытки получить истребители F-16 – это чрезвычайно важно, но все это время меня больше волнует медленный процесс предоставления должного вооружения для Украины со стороны администрации Байдена. Конгресс выделил на это средства много, много месяцев назад. Мы должны дать Украине все оружие и инструменты, которые им нужны, чтобы победить Путина. Если украинцы готовы вести борьбу и жертвовать собственной жизнью, мы здесь, в Америке, а также все члены НАТО должны поддержать украинцев всем необходимым и как можно быстрее", – подчеркнула Энн Вагнер.

Она также выступает за то, чтобы все члены Североатлантического альянса придерживались взятых на себя обязательств по обязательным вкладам в оборонный бюджет НАТО.

"Я только что завершила свой визит в парламент НАТО. Там мы настаивали на том, что наши партнеры по НАТО должны выполнять и перевыполнять свои обязательные взносы в 2% от ВВП в оборонный бюджет НАТО. Есть много стран, которые на данный момент не выполняют этого обязательства. Есть и такие, кто превышает этот минимум, и мы аплодируем им. Но мы хотим, чтобы все члены НАТО оказывали одинаковый уровень оборонной поддержки для украинцев", – отметила конгрессвумен.

Учитывая объявленное обучение украинских пилотов на F-16, дальнейшая передача Украине этих истребителей является лишь вопросом времени, уверен конгрессмен от Демократической партии Джим Коста.

"Я рад видеть, что президент Байден дал зеленый свет для тренировки украинских летчиков, а также сотрудничает с нашими союзниками по НАТО. В частности, с Нидерландами и Данией, которые буквально располагают сотнями истребителей F-16. Эти страны как раз в процессе перехода на новейший тип истребителей, F-35. Итак, сейчас мы видим продвижение с самолетами F-16, которые, я надеюсь, в скором времени будут доступны для Украины", – подчеркнул представляющий Калифорнию законодатель.

Он отметил способность украинских пилотов к обучению, а также подчеркнул важность организации надежной наземной логистики для поддержки самолетов, которые будут переданы Украине.

"Очевидно, что сначала мы должны подготовить пилотов, но украинские пилоты очень способны. Мы также должны организовать наземную логистику, чтобы поддерживать работу этих самолетов", – добавил Джим Коста.

В то же время, он недоволен текущей позицией администрации Байдена относительно передачи Украине дальнобойных ракет.

"Все это время мы пытаемся повлиять на эту администрацию и сотрудничать с президентом на двухпартийном уровне. И мы видели результат этой работы на примере установок HIMARS. Также мы видели это на примере поставки танков не только из Соединенных Штатов, но и от стран-союзников по НАТО", – заметил Коста.

Страстным сторонником позиции, что партнеры должны помочь Украине не обороняться, а победить, является конгрессмент-республиканец от Северной Дакоты Джон Говен. По его мнению, именно это осознание должно стать отправной точкой для решений коалиции по помощи Украине.

"Я считаю, что ключевым является обеспечение Украины всем, что ей нужно, чтобы они могли выиграть эту войну, а не просто зайти в тупик. И это включает в себя ряд вещей – артиллерию большой дальности и подобные вещи, а также противовоздушную оборону. Таким образом они смогут защитить себя и украинский народ. Одна из тем, которую я обсуждал с генералом Милли (тогда еще председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. – Ред.), была о том, что украинцам нужны оборонные системы, которые помогут положить конец этой войне, помогут выиграть ее", – отметил Говен.

Напомним, ранее сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм призвал передать Украине F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, а также кассетные боеприпасы. По его мнению, эта помощь позволит украинской армии как можно быстрее освободить все захваченные Россией территории.

Также политик добавил, что ATACMS будут способствовать тому, что в Украине будет спасено больше жизней. Грэм подчеркнул, что такое вооружение сможет сделать "вероятный успех на передовой больше, спасет украинские жизни и ускорит выдворение российских оккупационных войск с украинской территории".

Грэм заверил, что будет обращаться к коллегам-сенаторам, чтобы "побудить" Белый дом передать украинским Силам обороны ATACMS. Кроме того, администрацию американского президента Джо Байдена будут просить предоставить ВСУ истребители F-16, ведь, уверен политик, если победит Украина, победит и весь демократический мир, включая США.