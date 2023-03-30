F-16 критически важны для освобождения Украины: эксперт назвал предварительные сроки передачи истребителей

Современные истребители, которые Украина может получить в рамках военной помощи Запада, критически важны для освобождения оккупированных территорий, в частности, Крыма. Однако их можно ожидать не раньше, чем в конце текущего года.

Видео дня

Проблема состоит в том, что союзники Украины до сих пор не приняли политическое решение. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Он отметил, что, несмотря на ряд обнадеживающих заявлений и прогнозов по предоставлению Украине современных истребителей, в частности F-16, не стоит реагировать на каждое из них, поскольку, как показывает практика, впоследствии они могут быть опровергнуты. Однако такие заявления свидетельствуют, что "процесс движется в благоприятном для Украины направлении".

"В этом контексте можно отметить факт передачи Украине Словакией и Польшей истребителей Миг-29 – это шаг, достойный внимания", – подчеркнул эксперт.

По его оценкам, "предоставление Украине истребителей F-16, Mirage, F-18 – это пока из категории теоретической возможности".

"Позволю себе предположить, что это решение будет принято, но наиболее оптимистичные временные рамки – это, пожалуй, шесть месяцев. Мы говорили о сроке в шесть месяцев два месяца назад, но, к сожалению, до сих пор нет политического решения, а значит, этот срок снова отодвигается во времени", – объяснил Мельник.

Отвечая на вопрос, какое преимущество дадут Украине эти самолеты на поле боя, он подчеркнул: "Это качественное усиление как оборонных, так и наступательных возможностей Украины. В первую очередь это касается препятствования российским попыткам господства в воздухе". Эксперт добавил, что истребители играют критически важную роль во время контрнаступательных операций, в частности, по освобождению оккупированного Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Запад проявить большую активность в вопросе предоставления украинской армии современных истребителей F-16. В то же время появилась информация о том, что Франция планирует выкупить для Украины в ОАЭ около 40 современных истребителей Mirage 2000-9. О предоставлении Украине F-18 заговорили и в Финляндии.