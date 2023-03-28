'Это не космические корабли': глава МИД Эстонии призвал передать Украине F-16

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Запад должен проявить более активную позицию по поставке украинской армии современных истребителей F-16. Такой шаг станет еще одним, приближающим победу Украины в начатой Россией войне.

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Об этом Рейнсалу сказал в интервью изданию "РБК-Украина". Он уверен, что украинские пилоты смогут быстро овладеть F-16, потому что это "не космические корабли".

"Что касается F-16, то пилоты – это пилоты, и мы не говорим о каких-то космических кораблях. А пилоты самолетов у вас есть, они будут обучены за короткий срок. И что очень важно, так это то, что эти F-16 могут быть и платформой противовоздушной обороны, потому что их скорость также может быть использована для запуска ракет против российских С-300", – отметил эстонский чиновник.

Он добавил, что в стратегической перспективе западные государства должны внедрить более масштабное "инвестирование в украинскую победу". В то же время, конкретный вид вооружения может дать Украине преимущество в определенный момент на поле боя.

"Продолжать этот подход поэтапной поддержки Украины означало бы огромные человеческие жертвы украинского народа, потому что стратегия Путина может действительно быть в том, чтобы инвестировать со своей стороны, продолжая войну", – добавил он.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал передачу Украине истребителей F-16 странами-членами Альянса. Он заявил, что Запад должен быть готов поддержать Украину в затяжной российской войне. Диктатор Путин, по его словам, ведет войну на истощение.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что современные западные самолеты смогли бы завоевать преимущество в воздухе и стать надежным щитом против вражеских крылатых ракет и дронов. F-16 способны эффективно и безопасно наносить точечные удары, уничтожать вражескую ПВО и перебивать логистику врага.

"Получив преимущество в воздухе на определенном участке фронта, можно полностью рассчитывать на успешную наземную операцию по деоккупации. И, возможно, даже не нужно будет проводить тяжелые бои. По идее, оккупанты после этого просто побегут, как в Херсонской и Харьковской областях", – рассказал Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что украинские пилоты могут научиться использовать современные американские истребители F-16, которые Украина просит у партнеров за три-шесть месяцев. Этот показатель в несколько раз меньше, чем ранее оценивали в США и НАТО.

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