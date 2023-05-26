Фейгин: ВСУ могут заняться свержением Путина и развалом РФ. Интервью

Рейды так называемых диверсантов – российских добровольцев, воюющих на стороне ВСУ – в приграничные регионы России, в Белгородскую область продолжатся. Заявления властей РФ о том, что якобы участники рейда уничтожены, ложь. Если в результате этих действий будет захвачен один из регионов РФ, туда для поддержки могут хлынуть активные россияне, и ситуация для Кремля станет неконтролируемой.

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Вооруженные Силы Украины могут сыграть в этой истории важную роль. Торпедирование режима Владимира Путина в России может стать одной из задач ВСУ. В этом они могут оказать поддержку "братскому народу", россиянам. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что жители граничащих с Украиной регионов России могут организовать протесты, в то время как по всей территории страны-агрессора также будет присутствовать опасность протестов. Как вы рассматриваете такую перспективу, в том числе в контексте событий в Белгородской области РФ? Какие последствия они могут иметь?

– Безусловно, эти события будут иметь последствия, поскольку эти рейды не прекратятся. Утверждения о том, что все участники рейда уничтожены, это ложь. Это продолжится, никто не собирается прекращать. Это первое.

Второе – будет ли это подхвачено кем-то внутри России? Это вопрос открытый. Если за этим увидят значительную силу, то народ может заколебаться, особенно учитывая полный раздрай внутри власти. Посмотрите на действия Пригожина и других.

То есть можно ждать любого развития событий. Другое дело, что для этого должны продолжится подобного рода рейды. В конечном итоге они должны привести к захвату одного из регионов – Белгорода или Курска, приграничных с Украиной областей. Тогда у этого движения может появиться перспектива.

Сами по себе одиночные рейды не могут вызвать прилива энтузиазма, но если какой-то из мятежных регионов будет полностью захвачен, туда потекут люди со всей страны для поддержки этих действий, если им удастся туда прорваться.

Мы рассуждаем умозрительно, ведь ничего подобного мы раньше не видели. Я допускаю, что в России миллионы несогласных. Проактивная часть есть. Что касается первопричины, то это затеяла сама Москва, она сама пошла на это. Захотели отхапать еще кусок земли, и вот результат.

Думаю, это может быть одним из направлений, одной из задач ВСУ, помимо деоккупации и освобождения территорий Украины. Есть еще и задача по торпедированию власти Кремля, режима Путина. Раньше об этом говорилось невнятно, теперь же это ясно артикулированный тезис. Потому что без победы над Кремлем невозможно окончательно освободить всю территорию Украины.

Не с точки зрения того, что невозможно выйти на границы 1991 года. Нет, речь не об этом. А о том, что война может начаться заново, если власть в Кремле останется та же. Нужно что-то менять в самой России. Избавление от режима Путина – это задача, которая, прежде всего, стоит перед россиянами, но если Украина окажет им в этом помощь, почему бы нет?

После вторжения, оккупации, убийства десятков тысяч людей в Украине почему бы этого не делать. "Братский народ"? Ну вот, "братский народ" поможет "братьям" в России свергнуть Путина.

- Как вы расцениваете историю с картой XVII века, на которой Путин не увидел Украины, хотя не увидеть эту надпись – Vkraine ou Pays des Cosaques – было невозможно.

– "Украина, земля казаков" – это и есть Украина. Напомню, карту принес Зорькин (председатель конституционного суда РФ Валерий Зорькин, – Ред.) – выживший из ума, коррумпированный маразматик. Ему сказали карту принести – ты принеси, покажи, чтоб Путин сказал, что нет никакой Украины.

Но по большому счету, кого интересует, считаешь ли ты, что она была, что она есть, что она будет? Кого интересует мнение Путина в Украине?

Путин ведь не раз это делал. Он целые статьи по этому поводу писал. То Ленин Украину придумал, то еще что-нибудь. Но кому это интересно? На кого это рассчитано? Мнение Путина не значит больше ничего, от него не зависит ничего. Раз не было Украины, значит, ее и не будет, мы ее уничтожим. Ну, попробуй уничтожить, дойди до Киева. Не можешь? Ну и говорить не о чем.

Я думаю, примерно так к этому и надо относиться.

– Замминистра образования РФ Петр Кучеренко внезапно умер после того, как в телефонном разговоре посоветовал покидать Россию. Вы допускаете, что в РФ начались зачистки несогласных с путинской политикой во властных структурах?

– Кучеренко в прошлом был либералом, состоял в Союзе правых сил, был связан с Немцовым. Но я не думаю, что это могло послужить причиной. Он был связан с властным аппаратом многие годы, но какого-то веса не имел и опасности не представлял. У него уже были приступы, инсульты, поэтому я вполне допускаю, что смерть могла быть естественной.

Зачем было устраивать его смерть именно в таком виде – в самолете, летящем с Кубы вместе с другими сановниками? Можно было организовать все где-нибудь на даче в Москве. Нет, слишком большой перегруз.

Думаю, он просто был больным человеком, причины смерти могли быть естественными. Но, конечно же, я не могу ничего утверждать.

Роман Супер, журналист, который дружил с Кучеренко, написал, что тот был настроен совершенно антипутински. Но опять же, я не считаю, что это основание для того, чтобы его убивать. Можно было уволить и потом разбираться.

– То есть вы пока не видите признаков зачистки?

– На примере Кучеренко заявлять об этом, наверное, неуместно. Но в целом, безусловно, какая-то работа в этом направлении идет. Выявление лояльных и нелояльных – это работа, которая, безусловно, идет. Но массовое устранение нелояльных – это отдельный вопрос. Для этого нужно время.