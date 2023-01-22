На всій території Соледару ідуть жорстокі бої, українська артилерія повністю накриває маленьке містечко. Ми ганяємо "вагнерівців", як тарганів, кошмаримо їх не тільки артилерією, а й дронами-камікадзе.

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Соледар зараз - ловушка для "вагнерівців". Бо позаду них мовчки, без артпідтримки стоїть російська армія, яка не пускає їх назад, а попереду - ЗСУ. Це соледарська мясорубка - помста військовиків за хамські випади вагнерівців щодо рос генералітету. І ми цим із задоволенням користуємося, прокручуємо ручку мясорубки щодня.

Поза Соледаром - дуже важкі бої, ситуація важка, Бахмут під постійним натиском ворогів, вони рвуться до дороги на Дніпро і подекуди мають успіх. Ми їх нищимо сотнями в день, але їх багато і вони повзуть вдень і вночі.

Ми маємо розуміти: війна не складається виключно із переможних реляцій спікерів влади. Війна - це жорстокі бої, в яких подекуди повністю знищені села і містечка приходиться залишати, щоби відходити у більш захищені місця, бо ми бережемо не тільки території, а в першу чергу - життя бійців ЗСУ.

Варто визнати очевидне: військовий злочинець Путін, призвавши не менше 300 тисяч мобіків, призначив Герасимова, у якого є ще 200 тисяч строковиків, має сьогодні військо, втричі більше, ніж рік назад, коли росія відкрито напала на Україну. Так, техніки у них значно поменшало. Але Орда величезна.

Цей лютий буде дуже лютим. Це буде дуже важкий місяць. Нам треба звикати до того, що ситуація не завжди буде складатися з переможних новин.

Збройні сили зроблять все можливе, але я закликаю до масимальної мобілізації всього суспільства: і фронт, і тил мають знати, що лютий буде важким. Але це останній масований удар, на який здатен Путін.

Вистоїмо. Прейдемо в контратаку. Повернемо свої землі. Здобудемо перемогу.

Зараз час припиняти дріб’язкові інтриги і час мобілізувати все суспільство, і тоді все буде гаразд. ЗСУ до цього готові.