'Филиал ада': в Ростове к разгрузке тел погибших на войне против Украины привлекают срочников – СМИ

В Ростове (Россия) находится главный морг, куда поступают тела военных после февраля 2022 года. К разгрузке погибших на войне против Украины там привлекают срочников.

Об этом сообщает "Верстка". Некоторые из них переводятся туда, чтобы не идти на войну и иметь больше свободы.

"Филиал ада", "дорога в рай", "последнее пристанище" – такими словами волонтеры и военные описывают главный морг, куда поступают тела солдат РФ после февраля 2022 года. В ростовский 522-й Центр приема, обработки и отправки погибших (ЦПООП) ежедневно приезжают сотни россиян, чтобы по татуировкам, шрамам, зубам и родинкам узнать своих родных", – говорится в сообщении.

Что говорят срочники

Один из срочников – Руслан, сказал что не может раскрывать подробности своей работы в морге, но морально ему совсем не тяжело, "уже привык".

"Они (сотрудники. – Ред.) работают с телами. Загружают их в морг. Мешками, говорит, их привозят и они по жетонам смотрят, кого куда. Ничего, говорит, нормально привык. Вместе с ними и едят уже", – рассказывает мама Руслана.

Руслан говорит, что после нескольких недель службы "в полку", где было "жестко" сам попросился в морг.

"Мне было все равно, хоть куда, но не оставаться там. А здесь больше свободы. Но есть и штатники, которые сразу попали сюда. Так нас более ста человек срочников", – объяснил он.

Еще один срочник Виктор, который работает в морге, рассказал, что ничего ужасного там нет, кроме запаха

"Описать это не опишешь. Просто трупный. Это как если взять обычный холодильник с едой. Вот если у тебя что-то испорченное лежит, запах переносится на все продукты. Вот примерно там примерно то же самое. Приехал, побыл – форму в стирку. Потом еще раз в стирку. Потому что от тебя пахнет", – объясняет мужчина.

На передовой Виктору пришлось увидеть многое. Сравнивая боевую жизнь с будничной, он вспоминает о пребывании в госпитале, где, по его словам, приходится иметь дело с "алкоголиками и наркоманами", которых, как он выразился, на фронте "могли бы и застрелить".

Признается, что после войны командировки в ростовский морг ему были "как-то безразличны". После разговоров со срочниками в "курилке" морга у Виктора сложилось впечатление, что некоторые из них сознательно стремятся в ЦПООП ради дополнительных выплат.

"И после окончания службы у них идут ведомственные награды", – добавил он.

В свою очередь, мобилизованный Сергей рассказывает, что те, кто попадает на службу в воинскую часть при морге, живут "как коты в масле". Сам же он уже два года без выходных работает непосредственно с телами – и акцентирует: все держится только на деньгах.

"За такую зарплату каждый делал бы то, что делаю я. Человек ко всему привыкает, и мне нормально смотреть на трупы. И запах, который меня окружает. Находиться здесь стресс для меня, но я держусь до конца", – отметил он.

Напомним, несмотря на то, что власти РФ официально заявляют, что солдаты-срочники в боевых действиях участия не принимают, чтобы компенсировать потери и уменьшение количества желающих добровольно идти на войну, срочников заставляют подписывать контракты и участвовать в боевых действиях в статусе профессиональных военных. Поэтому в частях центрального военного округа РФ из 15 тысяч срочников 8 170 привлекли именно к боевой службе.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны заявлял, что Россия собралась внедрять новую политику по наращиванию своего военного административного потенциала, чтобы значительно увеличить темпы "мобилизации" большего количества призывников и резервистов. Кремлевские чиновники подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия, чтобы упростить будущие большие призывы и в целом увеличить численность армии.

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