Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Финляндия 28 июня объявила о предоставлении нового, уже 24-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составит 159 млн евро.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Финляндии. Решение о новом пакете помощи президент страны Александр Стубб принял 28 июня по предложению правительства.

Детали пакета не разглашаются из соображений безопасности.

В минобороны Финляндии отметили, что общая стоимость предоставленной Украине помощи от Хельсинки достигла 2,2 млрд евро.

"Финляндия привержена поддержке Украины в ее борьбе против неоправданного нападения России. Речь идет не только об Украине, но, в конечном итоге, о праве всех свободных народов на существование. Мы, финны, узнали из нашей собственной истории, насколько важен этот вопрос", – заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что Финляндия участвует в инициативе Чехии по совместной закупке боеприпасов.

Также Финляндия решила принять участие в коалиции бронетехники, возглавляемой Польшей, Германией и Италией, и в коалиции информационных технологий, возглавляемой Эстонией и Люксембургом.

Целью таких международных коалиций является долгосрочная поддержка Украины, заявили в финском минобороны.

"По оперативным причинам и для того, чтобы гарантировать безопасную доставку помощи, дополнительная информация о конкретном содержании, способе доставки или графике помощи предоставляться не будет", – говорится в сообщении министерства.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущий, 23-й пакет помощи Украины объявил президент Финляндии Александр Стубб 3 апреля в ходе визита в Киев. Стоимость пакета составила188 млн евро. Известно, что в него вошли системы ПВО и артиллерийские боеприпасы больших калибров.

В тот же день Украина и Финляндия подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Эта поездка стала первой зарубежной для Стубба с момента его вступления в должность в марте.

Напомним также, 20 июня в МИД Фиинляндии заявили о разрыве политических отношений с РФ на время, пока страна-агрессор не прекратит преступную войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!