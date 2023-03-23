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Финляндия передаст Украине еще три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования

Марина Погорилко
War
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Финляндия передаст Украине еще три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования

Финляндия заявила о передаче Украине уже 14-го пакета военной помощи общей стоимостью 161 миллион евро. В его состав войдут, в частности, три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования территорий.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Финляндии. Также указанный пакет содержит тяжелое вооружение и боеприпасы. Для обеспечения безопасной доставки помощи никакой дополнительной информации о конкретном содержимом, способе доставки или сроках, предоставляться не будет.

В ведомстве уточнили, что три аналогичных танка уже передали нашему государству в рамках предварительной помощи, поэтому теперь наши Вооруженные силы будут иметь шесть единиц такой техники для разминирования.

Финляндия передаст Украине еще три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования

"С точки зрения оборонной борьбы любая материальная помощь жизненно необходима. Мы и дальше будем решительно поддерживать Украину, чтобы противостоять жестокому нападению России", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Следует отметить, что эта страна поддерживает наше государство в борьбе против российского агрессора в течение всего периода полномасштабного вторжения. Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, составляет около 910 миллионов евро, сообщили в министерстве.

Напомним, также правительство Финляндии рассматривает вопрос передачи Украине своих истребителей Hornet. Однако его могут согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные современные F-35.

"Мы ожидаем прибытия новых истребителей F35… Когда эти старые Hornet будут сняты с вооружения, мы сможем обсудить их дальнейшее использование", – объяснила финская премьер-министр Санна Марин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что единственный путь к миру в Европе – это прекращение военных действий страной-агрессором Россией. Именно поэтому Европа не перестанет поддерживать Украину и присылать государству, ставшему жертвой российской агрессии, все больше тяжелой техники и вооружений;

– Финляндия приступила к реализации проекта по строительству забора на границе с РФ. Пока что планируется возведение трехкилометрового тестового участка в районе пограничного города Иматра.

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