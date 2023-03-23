Финляндия передаст Украине еще три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования

Финляндия заявила о передаче Украине уже 14-го пакета военной помощи общей стоимостью 161 миллион евро. В его состав войдут, в частности, три танка Leopard 2R, которые используются для разминирования территорий.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Финляндии. Также указанный пакет содержит тяжелое вооружение и боеприпасы. Для обеспечения безопасной доставки помощи никакой дополнительной информации о конкретном содержимом, способе доставки или сроках, предоставляться не будет.

В ведомстве уточнили, что три аналогичных танка уже передали нашему государству в рамках предварительной помощи, поэтому теперь наши Вооруженные силы будут иметь шесть единиц такой техники для разминирования.

"С точки зрения оборонной борьбы любая материальная помощь жизненно необходима. Мы и дальше будем решительно поддерживать Украину, чтобы противостоять жестокому нападению России", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Следует отметить, что эта страна поддерживает наше государство в борьбе против российского агрессора в течение всего периода полномасштабного вторжения. Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, составляет около 910 миллионов евро, сообщили в министерстве.

Напомним, также правительство Финляндии рассматривает вопрос передачи Украине своих истребителей Hornet. Однако его могут согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные современные F-35.

"Мы ожидаем прибытия новых истребителей F35… Когда эти старые Hornet будут сняты с вооружения, мы сможем обсудить их дальнейшее использование", – объяснила финская премьер-министр Санна Марин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что единственный путь к миру в Европе – это прекращение военных действий страной-агрессором Россией. Именно поэтому Европа не перестанет поддерживать Украину и присылать государству, ставшему жертвой российской агрессии, все больше тяжелой техники и вооружений;

– Финляндия приступила к реализации проекта по строительству забора на границе с РФ. Пока что планируется возведение трехкилометрового тестового участка в районе пограничного города Иматра.

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