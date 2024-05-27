Финляндия сделает все, чтобы Украина победила, но отправлять войска не будет, – президент Стубб

Вся политика западных стран должна быть сфокусирована на поддержке Украины. Однако Европа отстает в вопросе помочи оружием Киеву. В то же время, разговоры о введении западных войск в Украину являются спекуляцией на этом этапе войны.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, находясь в Эстонии с рабочим визитом, пишет Yle. На совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом Стубб отметил, что они среди прочего обсудили гибридные атаки России и важность поддержки Украины.

Президент Финляндии подчеркнул, что его страна сделает все возможное для победы Украины. По его словам, вообще фокус всей политики безопасности сегодня должен быть на поддержке Киева.

Он также считает, что Европа отстает в вопросе оружия. При этом Александер Стубб заявил, что Финляндия не изменила своего мнения относительно введения войск в Украину и не собирается этого делать.

"На данном этапе разговоры о вводе войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила", – заявил Стубб.

В то же время президент Эстонии Алар Карис имеет несколько иной взгляд на этот вопрос. По его словам, западные войска можно было бы направить в Украину, например, для разминирования.

При этом Карис отметил, что ведутся дискуссии о возможности отправки Польшей и странами Балтии войск в Украину.

"Позиция украинцев состоит в том, что в настоящее время они нуждаются в вооружении, а не войсках", – сказал президент Эстонии, отвечая на вопросы журналистов.

Он также подчеркнул, что военные объекты в России являются законными целями для украинских ударов из западного оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Эстонии Алар Карис заявил, что в войне, которую Россия начала против Украины, нельзя избежать ударов по территории страны-агрессора. В этом контексте, по его мнению, не должно быть ограничений на применение оружия, которое передают Украине партнеры.

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