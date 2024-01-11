'Не должно быть ограничений на вооружение': президент Эстонии сделал заявление по поводу ударов Украины по РФ

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в войне, начатой Россией против Украины, нельзя избежать ударов по территории страны-агрессора. В этом контексте, по его мнению, не должно быть ограничений на оружие, переданное Украине партнерами.

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Он также заверил дальнейшую поддержку Украины. Такое заявление Карис сделал во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", – сказал он.

Карис подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Эстония будет поддерживать Украину так долго, как будет продолжаться война", – сказал он.

Президент Эстонии добавил, что его страна присоединилась к инициативе стран "Большой семерки", чтобы убедиться в предоставлении двусторонней помощи Украине.

"Мы также поддержим Украину в период с 2024 по 2027 год. Мы будем каждый год предоставлять Украине 0,25 процентов нашего оборонного бюджета и поощряем всех других оказывать помощь Украине", – заявил он.

Кроме того, Карис отметил, что Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро к 2027 году. Также у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего нужно было бы использовать замороженные активы РФ.

Напомним, в четверг, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. Он встретился с главой государства Аларом Карисом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время визита в Вильнюс Зеленский вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Дианой Науседене встретились с украинским обществом Литвы. Мероприятие прошло в Украинском центре.

– Накануне визита Зеленского президент Эстонии заявил, что его страна, как и другие партнеры Украины, "многое сделали для помощи Украине, но нужно сделать еще больше, чтобы Украина победила, а агрессор проиграл".