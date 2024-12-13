Финляндия утвердила новый пакет помощи для Украины: детали разговора Зеленского со Стуббом

Финляндия утвердила 26-й пакет военной помощи для Украины и начала формировать следующий. Президент Владимир Зеленский обсудил с лидером Финляндии Александром Стуббом усиление украинской ПВО.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, а также сам глава государства в Telegram. Зеленский пообщался со Стуббом по телефону.

"Финляндия утвердила 26-й пакет оборонной поддержки для Украины и уже начала формировать следующий. Об этом президент страны Александр Стубб сообщил во время телефонного разговора с Зеленским", – говорится в сообщении ОП.

Президент поблагодарил Финляндию за принципиальную и неизменную поддержку Украины.

В ходе телефонного разговора президент рассказал Александру Стуббу о последствиях массированной российской атаки на энергетическую инфраструктуру нашей страны утром 13 декабря. Они обсудили потребности Украины в дополнительных системах и средствах противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский поблагодарил Александра Стуббу за то, что он выразил готовность помочь с усилением украинского ПВО.

Также в ходе разговора лидеры обсудили, какие шаги нужны для того, чтобы война закончилась справедливым и устоявшимся миром для Украины, который не допустил бы никакой возможности повторения российской агрессии. Оба согласились с тем, что необходимы реальные гарантии безопасности для Украины.

Особое внимание президенты уделили будущему членству Украины в ЕС и НАТО. Для Украины важна четкая позиция Финляндии в том, что только украинцы вправе определять будущее своего государства.

Напомним, общая стоимость военной помощи, предоставленной Финляндией в Украине, составляет 2,3 миллиарда евро.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Финляндии приняло решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Украинская армия получит пособия примерно на 118 миллионов евро.

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