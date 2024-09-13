Финляндия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на 118 млн евро

Правительство Финляндии приняло решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Украинская армия получит помощи примерно на 118 миллионов евро.

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Общая стоимость военной помощи, предоставленной Финляндией Украине, составляет 2,3 миллиарда евро. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Финляндии.

Президент Финляндии Александр Стубб 13 сентября по предложению правительства одобрил выделение Украине очередного пакета военной помощи на 118 млн евро. Стоит отметить, что это уже 25-я по счету партия такой помощи от Финляндии.

По словам министра обороны Антти Хаккянена, ситуация в Украине продолжает оставаться серьезной, поэтому Финляндия продолжит оказывать материальную помощь украинской армии. Также он добавил, что другие страны-партнеры не должны сдаваться и им следует продолжать оказывать помощь Украине.

В оборонном ведомстве отметили, что для безопасной доставки помощи подробное содержание, способ доставки и график не будут объявлены подробно. В то же время в министерстве уточнили, что в новой партии военной помощи были учтены как потребности Украины, так и ресурсная ситуация Сил обороны.

Напомним, до конца сентября Конгресс США должен принять решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину. В случае если голосование не состоится, почти $5,8 млрд помощи могут "сгореть".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

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