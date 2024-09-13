Если Конгресс не будет действовать: почти $5,8 млрд помощи США Украине могут "сгореть" – AP

До конца сентября Конгресс США должен принять решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих запасов в Украину. В случае, если голосование не состоится, почти $5,8 млрд помощи могут "сгореть".

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Администрация президента США Джо Байдена призвала Конгресс включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до конца финансового года 30 сентября. Об этом сообщает Associated Press.

Чтобы продолжать финансировать федеральное правительство и не допустить остановки работы, представители Конгресса должны провести лишь единое голосование. При этом в Белом доме заявили, что Министерство обороны США рассматривает другие варианты на случай, если эти усилия не увенчаются успехом.

Чиновники администрации Байдена, которые говорили на условиях анонимности, не предоставили подробностей об альтернативных вариантах финансирования. Помимо $5,8 млрд, которые могут "сгореть" до конца сентября, у Пентагона остается всего лишь 100 млн долларов, чтобы снимать оружие со складов и быстро отправлять его в Украину.

В рамках долгосрочного финансирования Пентагону доступны более 4 млрд долларов до 30 сентября 2025 года. Эти деньги используются для оплаты контрактов на поставку оружия, которое будет поставлено не ранее, чем через год.

"Сейчас мы продолжаем работать с Конгрессом, чтобы добиться продления этих полномочий, чтобы мы могли продолжать проводить пакеты сокращения. В то же время вы будете продолжать видеть сокращение пакетов помощи. Но в ближайшем будущем мы сможем предоставить гораздо больше информации по этому вопросу", – сказал представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Напомним, на сегодняшний день Украина стремится получить от западных партнеров не только новые виды оружия, но и разрешение применять его для ударов по территории РФ. В частности, в информационном пространстве появилась тема возможной передачи крылатых ракет Tomahawk.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

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