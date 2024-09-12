Мельник оценил, может ли Украина получить 'Томагавки' и способен ли один вид оружия переломить ход войны

На сегодняшний день Украина стремится получить от западных партнеров не только новые виды оружия, но и разрешение применять его для ударов по территории РФ. В частности, в информационном пространстве появилась тема возможной передачи крылатых ракет Tomahawk.

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По словам военного эксперта Алексея Мельника, на данном этапе вероятность перспективы получения "Томагавков" низкая. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

Мельник отметил, что один вид вооружений не может переломить ход войны. Он привел в пример HIMARS и ATACMS, которые крайне эффективны в определенный период, пока противник не приспособится и не разработает систему уменьшения эффекта от применения такого оружия.

В то же время военный эксперт подчеркнул, что даже если речь идет о краткосрочном преимуществе, это все равно очень важно, потому что в какой-то момент определенные виды вооружения могут аккумулироваться и приблизить переломный момент.

"К сожалению, я пока не разделяю оптимизма по поводу ближайшей перспективы получения "Томагавков". Наблюдая за этой сагой вокруг ATACMS, разрешений, запретов, снятия разрешений, а затем опровержения, боюсь, с "Томагавками" нас ожидает примерно та же история. Хотя последние действия могут ускорить эти процессы", – сказал Мельник.

Также он добавил, что на решительность западных партнеров Украины может повлиять усиление сотрудничества РФ с Ираном и Северной Кореей. В частности, передача Тегераном баллистических ракет может ускорить процесс принятия решения по снятию ограничений на применение ATACMS по территории России.

Напомним, Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России. Однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

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