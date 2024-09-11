Британия разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в РФ, но официально об этом не объявит – The Guardian

Великобритания позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в России. Однако в ближайшее время официально об этом не будут объявлять во избежание "лишних провокаций".

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Об этом сообщило издание The Guardian. Там напомнили, что Украина месяцами лоббировала разрешение на нанесение ударов по аэродромам, ракетным установкам и центрам управления глубоко внутри территории России.

"Источники в британском правительстве указали, что уже было принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в России, хотя не ожидается, что это будет публично объявлено в пятницу, когда Стармер встретится с Байденом в Вашингтоне", – говорится в материале.

Источники издания убеждены, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

"Но публичное объявление о ракетах большой дальности в Киеве считалось бы излишней провокацией. По всей вероятности, все еще останутся ограничения по использованию Украиной ракет, радиус действия которых составляет по меньшей мере 190 миль, чтобы избежать необдуманных или ненужных атак", – отмечает издание.

Примечательно, что трехсторонняя встреча состоялась после того, как официальный Иран признал передачу стране-террористу России баллистических ракет и дронов-камикадзе. В Тегеране выдали, что поставляют Москве оружие по бартеру, получая сою и кукурузу.

Что такое ракеты Storm Shadow

Storm Shadow/SCALP-EG – это франко-британская крылатая ракета класса "воздух-земля". Она может прорывать вражескую противовоздушную оборону, а сделав это, Storm Shadow пробивает армированный бетон и поражает даже движущиеся цели. Эти ракеты могут атаковать вражеские объекты на расстоянии более 250 километров.

Storm Shadow запускаются с самолетов, чему не мешают даже сложные погодные условия. Предназначены они для уничтожения важных целей, хорошо защищенных зенитными ракетными комплексами.

За время полномасштабной войны эти ракеты уже поразили штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе и Севастопольский морской завод, который использовался захватчиками для ремонта своих судов.

Кроме того, Storm Shadow прилетели по большому десантному кораблю "Минск" и по "Ростову-на-Дону" – подводному носителю "Калибров", по малому ракетному кораблю "Аскольд" и десантному судну "Новочеркасск".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что нынешнее британское правительство во главе с премьер-министром Киром Стармером должно снять ограничения на применение крылатых ракет Storm Shadows по территории РФ. По его словам, сейчас украинцы вынуждены воевать "со связанными руками за спиной".

– В Великобритании обвинили США в том, что именно они не дают это разрешение, а в Белом доме это опровергли.

– Президент США Джо Байден не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

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