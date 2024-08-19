В США возразили, что блокируют использование Украиной ракет Storm Shadow по территории РФ
Украина до сих пор не получила разрешение на применение крылатых ракет Storm Shadow по территории России. В Великобритании обвинили США в том, что именно они не дают это разрешение, а в Белом доме это отрицают. Пока на Западе играют в этот "пинг-понг", в РФ за это время переместили большую часть своих истребителей на аэродромы вне зоны действия этих крылатых ракет.
Об этом пишет The Telegraph. Издание ссылается на официального представителя администрации Байдена, который опроверг информацию о том, что США блокируют запрос Великобритании на использование Украиной ракет Storm Shadow.
Ракеты Storm Shadow являются совместной разработкой Великобритании, Франции и США. Поэтому для того, чтобы использовать их для ударов по территории РФ, Украине нужно получить разрешение всех этих трех стран.
17 августа тот же The Telegraph писал, ссылаясь на источники в британском правительстве, что именно США фактически препятствуют Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow на территории России, опасаясь эскалации.
В ответ на это официальный представитель администрации Байдена сообщил изданию, что в действительности Америка ничего не блокирует, потому что официального запроса от Украины на запуск этих ракет по территории РФ просто не поступало.
Вместе с тем "хорошо осведомленный" американский чиновник сказал, что 90% российских истребителей уже были перемещены на авиабазы за пределами 155-мильной зоны действия ракет Storm Shadow.
"Россия предполагала, что США или другие западные страны могут в конечном итоге предоставить им разрешение на использование ракет дальнего радиуса действия в России, и они просто внесли коррективы на этом этапе", – сказал он.
По словам этого чиновника, теперь, если Киев действительно получит разрешение на использование этих ракет в России, это уже не будет иметь такого эффекта, как в Украине надеялись, и гораздо эффективнее будут украинские беспилотники.
Как сообщал OBOZ.UA:
Великобритания не дала разрешения Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям в глубине России. С соответствующей просьбой Киев снова обратился в Лондон после начала операции в Курской области РФ.
Ранее США разрешили Украине применять американское оружие для ударов по российским силам в приграничные РФ, граничащее с Харьковской областью. Однако разрешение касается не всех видов вооружений, которые Штаты передают нашему государству.
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