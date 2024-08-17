Британия не может позволить Украине бить дальнобойными ракетами Storm Shadow по России из-за позиции США – The Times

Украинская армия до сих пор не получила разрешение на применение британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России. При чем камнем преткновения в этом вопросе является не Британия, а Соединенные Штаты.

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США опасаются возможной эскалации в российско-украинской войне. Об этом сообщает The Times.

Источники в британском правительстве рассказали, что Вашингтон избрал позицию, при которой украинские войска не могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории РФ.

Поэтому Великобритания ждет одобрения США, прежде чем разрешить ВСУ использовать ракеты в РФ. Лондон направил соответствующий запрос Вашингтону более месяца назад и до сих пор не получил ответа.

В то же время американские власти продолжают заявлять об угрозе эскалации в случае использования западного оружия на территории России. В частности, недавно об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Кроме того, чтобы позволить Украине использовать свое дальнобойное оружие, Британия должна получить одобрение не только от США, но и Франции и третьей неназванной страны НАТО. При этом в Лондоне с пониманием относятся к позиции Штатов и заявляют, что подобные решения "требуют времени".

Напомним, Великобритания не дала разрешения Украине на использование ракет Storm Shadow для ударов по военным целям в глубине России. С соответствующей просьбой Киев снова обратился к Лондону после начала операции в Курской области РФ.

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине применять американское оружие для ударов по российским силам в приграничье РФ, граничащем с Харьковской областью. Однако разрешение касается не всех видов вооружений, которые Штаты передают нашему государству.