Великобритания не разрешила Украине использовать Storm Shadow в Курской области – The Telegraph

Великобритания не дала разрешения Украине на использование ракет Storm Shadow для ударов по военным целям в глубине России. С соответствующей просьбой Киев снова обратился к Лондону после начала операции в Курской области РФ.

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В то же время, решение о применении Storm Shadow на территории РФ зависит не только от Великобритании, ведь эти ракеты производятся совместно с Францией. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, после начала операции в Курской области РФ, в рамках которой, по данным Киева, под контролем ВСУ на 12 августа оказалось около 1 тыс. кв км российской территории, президент Украины Владимир Зеленский "усилил давление" на Лондон с целью добиться разрешения на применение ракет Storm Shadow для ударов по целям на территории РФ. Это, считает глава государства, помогло бы ускорить крушение режима диктатора Владимира Путина.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что поручил представителям обороны и дипломатам "представить перечень необходимых действий с нашей стороны для получения разрешения наших партнеров на использование оружия дальнего радиуса действия для защиты нашей территории".

Однако пока в Лондоне к просьбам Киева не прислушались. По данным The Telegraph, правительство Великобритании не дало Украине одобрения на использование ракет Storm Shadow в рамках наступления на Курск.

"Никаких изменений не произошло", – заявил источник в правительстве.

С просьбой снять ограничения Украина обращается в Великобританию не в первый раз. Во время визита в Лондон в июле Зеленский говорил о снятии ограничений использования боеприпасов, радиус действия которых составляет около 250 километров, с главой британского правительства Киром Стармером. Это позволило бы Украине наносить удары по аэродромам и логистическим узлам вдали от линии фронта в Украине, а ныне – и в Курской области РФ. Эти объекты Москва употребляет для укрепления собственных позиций на Курщине.

О целесообразности снятия ограничений говорят и в самой Британии. Так, по мнению экс-военного Хемиша де Бреттона-Гордона, ракеты Storm Shadow смогут поражать "железные дороги и ключевые дороги, идущие в Курск, а также любые аэродромы в радиусе 100 миль", а также покажут Путину, что "Запад полностью отдан Украине, что до сих пор было не очевидно".

The Telegraph напоминает, что снятие ограничений на использование ракет Storm Shadow зависит не только от правительства Великобритании, поскольку ракеты производятся совместно с Францией. Париж также должен дать свое согласие на условия их применения.

"Киев также спрашивал у Вашингтона разрешения на использование своей ракеты дальнего радиуса действия Atacms во время наступления на Курск, но пока также получил отказ", – добавляет издание.

Напомним, накануне Зеленский провел Ставку: глава государства впервые подтвердил операцию в Курской области и дал задание по получению дальнобойного оружия. Кроме того, президент дал задание о получении дальнобойного оружия.