'Адаптировали и скорректировали каждый шаг': у Байдена не исключают разрешения для Украины наносить удары вглубь территории России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов в глубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

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Об этом Sky News сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Позже сам Байден сказал журналистам в Белом доме, что его администрация "сейчас это решает", когда его спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия.

Блинкен напомнил, что США обеспечили Украину "тем, что ей нужно, когда ей это нужно, чтобы эффективно отражать российскую агрессию" с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года.

При этом он добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, например, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", предоставляемые западными союзниками, и смогут ли они их обслуживать.

"Все эти вещи должны быть учтены в этих решениях. Но я могу вам сказать, что мы адаптировали и корректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение наносить удары вглубь территории России – Ред.) не исключено", – сказал Блинкен.

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