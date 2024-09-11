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"Адаптировали и скорректировали каждый шаг": у Байдена не исключают разрешения для Украины наносить удары вглубь территории России

София Закревская
War
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'Адаптировали и скорректировали каждый шаг': у Байдена не исключают разрешения для Украины наносить удары вглубь территории России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не исключает, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов в глубь территории России американским оружием. Однако в Вашингтоне предпочитают учитывать "все факторы".

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Об этом Sky News сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Позже сам Байден сказал журналистам в Белом доме, что его администрация "сейчас это решает", когда его спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия дальнего радиуса действия.

"Адаптировали и скорректировали каждый шаг": у Байдена не исключают разрешения для Украины наносить удары вглубь территории России

Блинкен напомнил, что США обеспечили Украину "тем, что ей нужно, когда ей это нужно, чтобы эффективно отражать российскую агрессию" с момента начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале 2022 года.

При этом он добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, например, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", предоставляемые западными союзниками, и смогут ли они их обслуживать.

"Все эти вещи должны быть учтены в этих решениях. Но я могу вам сказать, что мы адаптировали и корректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение наносить удары вглубь территории России – Ред.) не исключено", – сказал Блинкен. 

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