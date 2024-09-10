Блинкен и Лемми посетят Украину: названы дата и цель визита

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе совершат совместный визит в Киев. Лемми отметил, что этот визит станет первым совместным визитом более десяти лет.

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Об этом сообщает Reuters. Блинкен и Лемми отметили совместный подход к противодействию влиянию Ирана на Ближнем Востоке и в контексте войны России против Украины.

"Мы наблюдаем тревожную картину усиления поддержки Ираном Кремля, и сегодня мы обсудили наше совместное стремление привлечь Тегеран к ответственности за подрыв глобальной стабильности", – сказал Лемми.

Блинкен и Лемми планируют встретиться с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими должностными лицами. Они обсудят продолжение поддержки Украины в противостоянии российской агрессии и долгосрочное развитие страны в различных сферах.

Репортер Axios Джулигрейс Брюфке также отметила в соцсети Х, что по словам главы Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Маккола, во время этого визита, вероятно, Украине будет предоставлено разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по территории России.

"Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он отправляется со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволяют им (нанести удар по России ракетами ATACMS)", – передает слова Майкла Маккола репортер.

Ранее несколько авторов в статье Bloomberg заявили, что, предоставляя Украине оружие и одновременно ограничивая ее в использовании, США практически связывают Киеву руки и помогают Путину. Если же президент Джо Байден действительно хочет помочь Украине завершить войну, развязанную Россией, он должен перестать колебаться и в конечном счете позволить украинским военным бить американским оружием по целям на территории страны-агрессорки РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин по итогам последнего "Рамштайна" заявил, что российские оккупанты передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение бить вглубь страны-агрессора, США "сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной".

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