Украине нужно не только оружие, но и разрешение на его наиболее эффективное использование – Bloomberg

Предоставляя Украине оружие и одновременно ограничивая его в использовании, США практически связывают Киеву руки и помогают Путину. Если же президент Джо Байден действительно хочет помочь Украине завершить войну, развязанную Россией, он должен перестать колебаться и наконец позволить украинским военным избивать американским оружием по целям на территории страны-агрессорки РФ.

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Такое мнение высказали несколько авторов в статье Bloomberg. Они отмечают – Украине нужно не только больше оружия, но и разрешение на его наиболее эффективное использование.

Хотя администрация президента Байдена неоднократно обещала Украине "непреклонную поддержку", на практике она проявляет осторожность, отмечает издание. Последний пример: США предоставила Украине современные ракеты большой дальности ATACMS, но запрещает их эффективное использование. Такие боеприпасы оказались эффективными при впечатлении военных объектов в Крыму и других территориях оккупированной Украины. Однако администрация Байдена ветировала их использование по территории России.

В известной степени эту осторожность можно понимать, пишут авторы статьи. Путин предупредил, что удары по территории России будут означать эскалацию, и Байден, накладывая запрет на применение ракет большой дальности для атак по РФ, стремится избежать Третьей мировой войны.

Однако более детальный анализ этой политики показывает, что она не имеет смысла. Если Байден хочет помочь довести эту войну до достойного завершения, а он должен это сделать, он должен прекратить колебания и предоставить Украине оружие, необходимое ей для самозащиты", – отмечают публицисты.

Авторы статьи также указывают, что ограничения на оружие дальнего радиуса действия непосредственно играют на руку Путину.

"Они создают зону безопасности, из которой российские войска могут безнаказанно атаковать. Они выиграют время, чтобы Кремль приспособился к переменам на поле боя и пополнил свои силы, не давая Украине эффективно контратаковать. Они также увеличивают преимущества России в живой силе и вооружении", – пишет издание.

Публицисты подчеркивают, что, действуя таким образом США по сути, оказывают Украине достаточно помощи, чтобы продолжить войну, но недостаточно, чтобы достичь реального прогресса.

По самым скромным подсчетам, в России существуют сотни военных целей, по которым она осуществляет атаки по Украине или где пополняет запасы, и которые могут быть поражены ракетами дальнего радиуса действия. Даже если Путин переместит многие из них за пределы досягаемости ракет, он не сможет защитить все подобные объекты. А их уничтожение обеспечит Украине большую защиту, считают авторы статьи.

Они добавляют, что "не стоит связывать Украине руки".

"Предоставление Украине большей свободы в борьбе с Путиным имеет как стратегический, так и моральный смысл, оказывая давление на перенапряженные силы России и ее экономику, в то же время предоставляя Украине больше средств для самозащиты и лучшие рычаги для переговоров", – подчеркивается в статье.

Авторы отмечают, что только Путин может положить конец огромным разрушениям и убийствам, которые он развязал. А для этого он должен быть уверен, что это его лучший вариант.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин по итогам последнего "Рамштайна" заявил, что российские оккупанты передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение избивать вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.

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