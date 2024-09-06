Остин объяснил, почему США не позволят ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь России

Российские оккупанты передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение бить вглубь страны-агрессора, США сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной.

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Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин по факту проведения последнего "Рамштайна". Он также добавил, что у Украины есть собственное оружие, которое не уступает западным дальнобойным ракетам.

"Украина уже имеет значительные собственные возможности атаковать цели, выходящие за возможности ATACMS или Storm Shadow. Россияне перенесли свои самолеты, которые используют для ударов КАБами, за пределы радиуса действия ATACMS. Мы сосредотачиваемся на том, чтобы помочь Украине быть более эффективной в защите своей территории", – ответил Остин на вопрос о предоставлении Украине разрешения бить вглубь РФ.

Глава Пентагона также отметил, что "ни одно оружие само по себе не сможет решить ход войны" и что США "будет делать все возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя".

Таким образом, Остин повторил слова спикера Совета нацбезопасности США Джона Кирби, которые уже раскритиковали военные эксперты. О том, что кроме самолетов есть много других важных целей в зоне поражения ATACMS, и что в этой зоне уже насчитано по меньшей мере 225 российских военных объектов (склады поставок, узлы материально-технического обеспечения, авиабазы и т.п.), Остин не сказал ни слова.

Вообще, по мнению Остина, которым он поделился также после "Рамштайна", "в конечном счете этот конфликт будет разрешен за столом переговоров", но когда наступит этот момент, в США не могут предугадать.

"Эта война может закончиться очень быстро, если Путин решит вывести свои войска из мест, которые он занял в Украине. Путин может покончить с этим очень быстро, если он примет простое и правильное решение отменить то, что он сделал", – отметил Остин. .

Как сообщал OBOZ.UA, для Украины крайне важен вопрос по снятию ограничений на применение западного дальнобойного оружия для поражения военных целей на территории РФ. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский посетил последний "Рамштайн", и именно об этом говорил в ходе заседания.

Причем украинский лидер подчеркивал: если бы этих ограничений не было, Украина уже давно могла бы подорвать потенциал РФ к осуществлению атак вместо оплакивания их жертв.

Еще раньше Украина передала Белому дому список потенциальных целей в России для ударов ATACMS. Этими ракетами можно будет атаковать объекты в РФ, если Вашингтон снимет ограничения по применению американского оружия. И Киев рассчитывает, что показав наглядно, какие именно цели могут быть поражены, он сможет убедить американские власти пересмотреть действующие запреты.