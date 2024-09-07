Игнорирует потребности ВСУ: в ISW подвергли сомнению утверждение Остина, что дальнобойное оружие не изменит хода войны

Министр обороны США Ллойд Остин 6 сентября заявил, что ни одно отдельное оружие не станет решающим для изменения ситуации в Украине. В частности, разрешение на использование американского дальнобойного оружия для ударов по российским военным целям не поможет победить Россию в войне.

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В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете подвергли сомнению утверждение Остина. Они отмечают, что министр прав относительно того, что одна система вооружения не изменит ход войны. Однако его комментарии не учитывают, как наличие различных систем и соответствующие правила их использования могут влиять на военный потенциал Украины, а изменение этого потенциала может повлиять на ход войны.

Военная помощь Запада остается критически важной для обороноспособности Украины, и слова Остина игнорируют потребность в ударах на большие расстояния, необходимые для дезорганизации тыловых районов России.

Остин в своем высказывании повторил позицию администрации Байдена, что российская авиация, использовавшая планирующие бомбы, выведена за пределы досягаемости предоставленных США ракет ATACMS, и поэтому запрос Украины на их использование якобы спорен.

Ранее в ISW отмечали, что более 85% известных российских военных объектов (209 из 245), не являющихся авиабазами, находятся в зоне действия ATACMS и за пределами досягаемости HIMARS, которые США позволяют Украине использовать против ограниченных целей в России.

Остин отметил, что у Украины есть собственные средства для атак на большие расстояния, в частности беспилотники. Однако их эффективность ограничена из-за меньшей полезной нагрузки по сравнению с ракетами. Кроме того, российским войскам легче противостоять украинским дронам, чем западным ракетам. Хотя Украина начала производить высокоточное оружие, его количество пока недостаточно для серьезной угрозы российским объектам.

Дефицит средств дальнего радиуса действия, усугубленный ограничениями со стороны Запада, ограничивает способность Украины к ударам на больших расстояниях. В то же время, Россия наращивает свои возможности для точных ударов по Украине, закупая ракеты у Ирана и Северной Кореи.

По оценкам ISW, удары по российским военным объектам в России на большом расстоянии ослабили способность России использовать свою территорию как безопасный плацдарм для наступательных операций в Украине и создали бы значительное оперативное давление на ее системы ПВО, радиоэлектронной борьбы, материально-технического обеспечения, командование и контроль.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Ллойд Остин по итогам последнего "Рамштайна" заявил, что российские оккупанты передислоцировали авиацию, применяемую для ударов авиационными бомбами по Украине, за пределы радиуса поражения ракетами ATACMS. Именно поэтому вместо того, чтобы предоставить Украине разрешение бить вглубь страны-агрессора, США "сосредоточены на помощи Украине быть более эффективной".

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин выразил убеждение, что война России против Украины в конце концов закончится за столом переговоров. Однако, по его словам, точное время этого момента сейчас сложно спрогнозировать.

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