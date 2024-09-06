'Война завершится переговорами': в Пентагоне рассказали, от чего зависит победа Украины

Министр обороны США Ллойд Остин убежден, что война России против Украины в конце концов закончится за столом переговоров. Однако, по его словам, точное время этого момента сейчас сложно спрогнозировать.

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Такое заявление он сделал после состоявшейся в Германии 24-й встречи в формате "Рамштайн". "Я думаю, что в конце концов, этот конфликт будет урегулирован за столом переговоров. Однако когда этот момент наступит, трудно предсказать", – заявил глава Пентагона.

Он также отметил, что имел возможность обсудить многие вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не вникал в детали плана победы, который Зеленский планирует представить лично президенту США Джо Байдену и другим мировым лидерам.

Остин подчеркнул, что достижение победы зависит от того, как ее определить.

"Украина сосредоточена на защите своей суверенной территории, и мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им в этом", – добавил министр обороны США.

Со своей стороны глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун на заседании "Рамштайна" заявил, что цель Украины все еще остается отвоевание всех территорий, захваченных российскими оккупантами. Он подчеркнул, что одной из целей США является обеспечение возможности Украины защищать себя и оставаться суверенным и независимым государством.

"О возвращении и отвоевании территорий. Я не хочу отвечать за Зеленского, но думаю, что это все еще стратегическая цель. Но вопрос – как поддержать ВСУ в краткосрочной перспективе для достижения целей, которые они ставят перед собой", – отметил американский генерал.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира. На нем обязательно должны присутствовать представители РФ, ведь без страны-агрессора "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же, об этом просили участники первого саммита.

Как писал OBOZ.UA, 5 сентября Путин заявил, что первоочередная задача России – это якобы "освобождение" Донбасса, а Украина якобы безуспешно и якобы в ущерб себе пытается отвлечь РФ от этой цели наступлением на Курщину. Путин также заявил о готовности к переговорам с Украиной по Стамбульским соглашениям.

В ISW при этом констатировали, что ВСУ продвигаются дальше вглубь Курщины, в частности, на днях имели успех к юго-востоку от Дуровки и Коренево. Россияне же отошли в Малой Локне, по направлениям Коренево и Суджи продолжались бои.

4 сентября Зеленский заявил, что операция в Курской области дает Украине не только фонд для обмена пленными с РФ – украинским военным поставлено несколько задач, и все они выполняются.

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