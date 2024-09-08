Экс-министр обороны Британии призвал снять ограничения для Украины на удары по РФ Storm Shadow

Бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что нынешнее британское правительство во главе с премьер-министром Киром Стармером должно снять ограничения по применению крылатых ракет Storm Shadows по территории РФ. По его словам, сейчас украинцы вынуждены воевать "со связанными руками за спиной".

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В то же время Шаппс подчеркнул, что путинский режим продолжает регулярные ракетные атаки по Украине. Об этом он написал в блоге на сайте The Sunday Times.

Бывший глава оборонного ведомства заявил, что Британия должна срочно одобрить использование оружия большой дальности на территории России.

"Мы знаем, что многие атаки осуществляются с территории самой России. И все же, если не учитывать наше разрешение наносить удары по Крыму британскими ракетами, мы все еще опасаемся позволять нашим украинским союзникам наносить удары по источнику этих атак", – заявил Шаппс.

Также он добавил, что политика ограничения на использование западного вооружения вынуждает украинскую армию воевать "со связанными руками за спиной". Шаппс подчеркнул, что Британия должна выдать прямое предупреждение диктатору Путину о возможности нанесения ударов по РФ.

"Если вы продолжите убивать мужчин, женщин и детей авиабомбами, то мы заставим остальной мир позволить нашим ракетам дальнего радиуса действия уничтожить ваши пусковые установки, где бы они ни находились – даже внутри России", – пригрозил Путину экс-министр обороны Британии.

В то же время Шаппс призвал другие страны разрешить Украине использование дальнобойного оружия для поражения целей на территории РФ.

"Мы должны предоставить разрешение на использование наших Storm Shadow и пригласить французов, американцев и даже наших более сдержанных немецких партнеров присоединиться к нам с простым ультиматумом Путину: прекратите ваши атаки на Украину или мы поддержим ответ Украины", – отметил Шаппс.

Напомним, украинская армия до сих пор не получила разрешение на применение британских крылатых ракет Storm Shadow по территории России. При чем камнем преткновения в этом вопросе является не Британия, а Соединенные Штаты. США опасаются возможной эскалации в российско-украинской войне.

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине применять американское оружие для ударов по российским силам в приграничье РФ, граничащем с Харьковской областью. Однако разрешение касается не всех видов вооружений, которые Штаты передают нашему государству.

Как сообщал OBOZ.UA, Запад и дальше отказывается от пересмотра ограничений на применение Украиной западных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ. В США эту позицию объясняют тем, что такие удары были бы нерациональными, потому что РФ переместила 90% своей авиации вглубь своей территории, за пределами досягаемости ракет ATACMS.