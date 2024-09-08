Применение дальнобойного ракетного вооружения по территории РФ обезоружило бы агрессора, –Коваленко

Запад и дальше отказывается от пересмотра ограничений на применение Украиной западных вооружений для ударов по военным целям на территории РФ. В США эту позицию объясняют тем, что такие удары были бы нерациональными, потому что РФ переместила 90% своей авиации вглубь своей территории, за пределами досягаемости ракет ATACMS.

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Однако эти объяснения являются неправдой, разрешение на удары по военным объектам в РФ спасло бы немало жизней и существенно повлияло бы на государство-агрессора. Как именно – рассказал для OBOZ.UA военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, в зоне поражения ракет ATACMS, в пределах 300 км от украинско-российской границы сейчас есть 20 авиабаз, которые активно используют россияне для своих бомбардировщиков, истребителей и вертолетов. Размещать их в ближней зоне поражения оккупанты вынуждены из-за того, что дальность полета большинства из них не превышает 600 км (у вертолетов – еще меньше, около 400-500 км), а им необходимо не только долететь до зоны боевых действий, но и вернуться назад .

В частности, активно эксплуатируются авиабазы в районах Ейска, Курска, Воронежа, Морозовска и т.д.

"И если бы Украина имела разрешение на нанесение ударов по всем этим базам ракетами западного производства, то Россия потеряла бы возможность активно использовать именно эти 90% авиации, которую она никуда не отводила, а если бы отвела, то просто не имела бы шансов долететь до границы с Украиной в полной боевой нагрузке", – отметил Коваленко.

Он убежден, что поражение этих аэродромов и использование Россией авиабаз на расстоянии более 300 км от границы повлияло бы на среднесуточное количество авиаударов по Украине.

"Применение дальнобойного ракетного вооружения по территории России обезоружило бы и критически ослабило бы российскую авиацию. Сделало бы ее столь же бесполезной, как в свое время в Черном море бесполезным стал Черноморский флот РФ, который теперь превратился в флотилию. Когда наши западные партнеры оправдывают отсутствие разрешения ударов западным ракетным вооружением по России и непосредственно по аэродромам тем, что там уже нечего бить – это откровенная ложь. Или профнепригодность спикера, который не понимает (или не знает), о чем говорит", – убежден обозреватель.

Кроме того, напомнил он, на расстоянии до 300 км от границы с Украиной Россия разместила сотни других военных объектов, которые можно и нужно уничтожать. Однако сделать это Украине до сих пор не разрешают западные союзники.

Напомним, в конце августа Украина передала США список целей в России, которые можно поразить дальнобойными ATACMS. Так, Киев пытался донести до Вашингтона необходимость защиты Украины от российского террора.

Однако в США пересматривать установленные ограничения не собираются. После западных СМИ уже и официальные лица принялись рассказывать, что такие удары "без стратегической ценности", что ATACMS не смогут поразить 90% самолетов РФ, которые атакуют Украину, потому что они, мол, уже отведены вглубь России.

Кроме того, в США заявляют, что "сосредоточены на помощи Украине быть более эффективным" и говорят, что наше государство уже имеет собственное оружие, которое не уступает западным дальнобойным ракетам.

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