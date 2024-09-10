Фицо снова заговорил о 'нацистских войсках' в Украине: в МИД жестко отреагировали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился циничным заявлением, выдав, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает. В министерстве иностранных дел Украины напомнили главе словацкого правительства, что украинские воины защищают от российских оккупантов не только свои дома, но и всю Европу.

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Такое высказывание Фицо сказал во время посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь 9 сентября, передает TASR. Он выдал, что с одной стороны международное сообщество говорит о преступлениях, а с другой – все больше "идет на компромиссы, оскорбляющие жертв Холокоста и расового насилия".

"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, имеющие очень четкое обозначение, связанные с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует", – сказал он.

Словацкий премьер призвал международное сообщество "признать, что нельзя допустить, чтобы в Украине воевали войска, которые используют нацистские обозначения и часто так себя ведут".

Представитель МИД Георгий Тихий опубликовал ответ Фицо, отметив, что Украина разочарована его заявлением в адрес украинских воинов, которое "идет вопреки существующему уровню доверия и взаимодействия между Украиной и Словакией".

"Украинские воины ныне защищают своих родных, дома и страну, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, обозначенных латинскими буквами "Z" — символом фашистской эстетики современной России. Для украинцев противодействие российской агрессии является продолжением истории сопротивления нашего народа тоталитарным режимам в прошлом веке", – написал он.

Тихий добавил, что в ХХ веке миллионы украинцев оказывали вооруженное сопротивление в составе различных регулярных армий и движений сопротивления на стороне антигитлеровской коалиции и внесли значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками гитлеровской Германии.

Кроме того, он напомнил, что нацисты совершили против еврейских громад Украины ужасные зверства, жертвами которых стали около полутора миллионов украинских евреев.

"Рассчитываем на объединение усилий Словакии и всех наших европейских партнеров в противодействии новейшему российскому злу, которое принесло на украинскую землю зверства, невиданные со времен Второй мировой войны. Остаемся настроены на дальнейший конструктивный диалог, который отвечает традиционно теплым и добрососедским отношениям между словацким и украинским народами", – говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Фицо выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявив, что это может спровоцировать глобальный мировой конфликт. По его словам, вступление Киева в блок – это "гарантия Третьей мировой войны".

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