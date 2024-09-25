'Формула мира может прекратить войну': Зеленский рассказал, как можно обойти вето России в Совбезе ООН

Украинская формула мира может стать основой для модернизации существующей архитектуры безопасности в мире и вернуть реальную силу Уставу ООН. Дело в том, что украинское предложение не предусматривает права вето и, таким образом, делает невозможным невыполнение Устава ООН.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе всеобщих дебатов Генеральной ассамблеи ООН. Он акцентировал: первый Саммит мира и был организован как Генассамблея ООН, которая в отличие от Совбеза ООН не имеет права вето, чем гарантирует равенство стран.

"Все (на Саммите мира) были равными. Это то, что Россия ненавидит больше и не может контролировать, поэтому Россия говорит, что Формула мира ей не подходит", – отметил украинский лидер.

Как подчеркнул президент Украины, в настоящее время в ООН невозможно по-настоящему и справедливо решать вопросы войны и мира, поскольку в Совете Безопасности "слишком многое зависит от права вето".

"Когда агрессор использует право вето, ООН бессильна остановить войну. Но Формула мира может это сделать, потому что в ней нет права вето. Вот почему это лучшая возможность для достижения мира – все уровни, и она эффективна и всеобъемлющая", – заявил он.

Любые другие возможности достичь мира, по определению Зеленского, являются "попытками достичь лишь затишья, а не прекращения войны".

Он также перечислил все пункты Формулы мира, отметил, что, хотя они были выведены из конкретной войны в Украине, они также должны сработать для разрешения любого военного конфликта.

"Мир уже прошел через колониальные войны и заговоры великих государств ценой тех, кто меньше. Каждая страна, в частности Китай, Бразилия, европейские государства, страны Африки, Ближнего Востока, – все понимают, почему это должно остаться в прошлом. И украинцы никогда не примут того, что кто-то в мире считает, что такое жестокое колониальное прошлое, которое сегодня не подходит никому, может быть сейчас навязано Украине вместо нормальной, мирной жизни", – сказал президент.

Также Зеленский, обращаясь к странам с просьбой поддержки от всех наций мира, добавил, что не нужно их разделять, "будьте объединенными нациями, и это принесет нам мир".

Как сообщал OBOZ.UA, также президент Зеленский в ООН раскрыл планы Путина с террора украинцев. По его словам, РФ готовит удары по инфраструктуре, от которой зависит работа украинских АЭС. Таким образом, Владимир Путин хочет сломать дух украинцев накануне зимы.

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