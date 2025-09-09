В Лондоне, в рамках Второго "Саммита Свободы", состоялся Украинский форум оборонных инноваций, организованный Национальной ассоциацией оборонных предприятий Украины (NAUDI). Событие стало ключевым для украинского оборонно-промышленного комплекса, ведь позволило не только укрепить уже существующие международные партнерства, но и начать создание новых совместных проектов в сфере обороны.

Вице-президент NAUDI, народный депутат VIII созыва Sergey Vysotsky отметил, что украинская оборонная промышленность уже сегодня обеспечивает более 60% потребностей фронта: "Наши аналитики показывают, что более 60% вооружения, которое применяется на фронте — это украинское вооружение. У некоторых натовских систем коэффициент боевой эффективности составляет 15-20%. Украинское оружие, из-за доступности сервиса и надежности, имеет 80-90%... Мы можем обеспечить до 80% потребностей фронта, если будет создана надлежащая модель финансирования".Секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, народный депутат Галина Янченко подчеркнула беспрецедентный рост украинского ОПК: "За последние 3,5 года оборонная индустрия Украины выросла в 34-35 раз... Мы не просто наращиваем объемы — мы создаем инновации, которые появляются каждые 3-6 месяцев. Такого не делает больше никто в мире".

Исполнительный директор NAUDI Sergiy Goncharov акцентировал, что форум стал площадкой не только для дискуссии, но и для реального планирования совместных производств: "Наша отрасль изменилась не только из-за войны. Мы создаем эффективные решения, знаем, как работает современное поле боя, и готовы делиться этим опытом. Это не о благотворительности — мы хотим совместных разработок, обмена технологиями и взаимовыгодного производства. В Лондоне мы обсудили с CEO ADS Group текущие совместные проекты и пригласили британские компании-члены ассоциации в Украину для предметных переговоров. Наша задача — сформировать новую архитектуру оборонной кооперации, которая позволит украинским и западным предприятиям создавать продукцию вместе, интегрируя лучшие технологии".

Форум также стал платформой для презентации возможностей украинских компаний-членов NAUDI.

- Украинская Бронетехника представила видео работы современных бронемашин "Новатор 2" и "Варта 2", а также новейших разработок — дрона с 60-мм миной и наземного роботизированного комплекса "Protector" - Компания "ДЕВИРО" представила новую генерацию "Булавы" и "Аиста-100".

- Ukrspecsystems и UBM (Innatex) провели переговоры по демонстрации новейших боеприпасов для БПЛА.

- Среди активных участников также были: Kvertus, "Интерпроинвест", "LFTX", "Латек", "Генерал Черешня", TAF Industries, "Бетрай Энерджи".

В форуме приняли участие бывший премьер-министр Великобритании Boris Johnson, бывший советник по нацбезопасности президента США генерал-лейтенант Герберт Рэймонд Макмастер, британский парламентарий Джек Лопрести, руководители ведущих европейских оборонных компаний и украинские ветераны.

Джонсон в очередной раз призвал Запад передать Украине замороженные российские активы:

"Я горячо поддерживаю Украину. Я хочу, чтобы Украина победила. Я верю, что она должна иметь все свои границы 1991 года. И абсолютно неприемлемо любое стремление заключить соглашение, которое передаст часть суверенитета в иллюзорной надежде купить благосклонность Путина".

Макмастер в свою очередь подчеркнул: "Путин не нуждается в том, чтобы его успокаивали. Его провоцирует только слабость. Сдержать его можно только реальной военной силой".

Таким образом, Украинский форум оборонных инноваций в Лондоне стал не только площадкой для диалога, но и платформой для нового стратегического сотрудничества, где украинский ОПК выступает равноправным партнером в глобальной архитектуре безопасности.