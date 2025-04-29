'FPV превращают укрытие оккупантов в могилы': в Третьей штурмовой показали точную работу. Видео

Пилоты дронов Третьей штурмовой бригады продолжают уничтожать российских оккупантов. Захватчиков они "денацифицируют" по одному и целыми группами.

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Также среди пораженных целей – вражеский автотранспорт, РЭБ, пушка и точка запуска вражеских БПЛА. Точную работу подразделения Primus 1-го штурмового батальона показали в Telegram-канале 3 ОШБр.

С помощью FPV-дронов украинские воины снова превратили укрытия оккупантов в могилы на одном из направлений боевых действий.

"Мастерская работа дронов Тройки, которые уничтожают вражеские позиции и технику. Точный удар — минус живая сила противника. Упаковали россиян по одному и группам", – говорится в комментарии к видео.

Среди уничтоженных целей, поражение которых попало на видео – вражеские легковик, грузовик, РЭБ, пушка. "Финальным аккордом" стало уничтожение точки взлета БПЛА.

"Один удар – и все вражеские "птички" улетели вместе с операторами. Охота продолжается, а толпа двухсотых оккупантов продолжает увеличиваться благодаря работе подразделения Primus с 1-го штурмбата", – резюмировали в бригаде.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 94 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 140 автомобилей оккупантов.

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