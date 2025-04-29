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"FPV превращают укрытие оккупантов в могилы": в Третьей штурмовой показали точную работу. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
168
'FPV превращают укрытие оккупантов в могилы': в Третьей штурмовой показали точную работу. Видео

Пилоты дронов Третьей штурмовой бригады продолжают уничтожать российских оккупантов. Захватчиков они "денацифицируют" по одному и целыми группами.

Видео дня

Также среди пораженных целей – вражеский автотранспорт, РЭБ, пушка и точка запуска вражеских БПЛА. Точную работу подразделения Primus 1-го штурмового батальона показали в Telegram-канале 3 ОШБр.

С помощью FPV-дронов украинские воины снова превратили укрытия оккупантов в могилы на одном из направлений боевых действий.

"Мастерская работа дронов Тройки, которые уничтожают вражеские позиции и технику. Точный удар — минус живая сила противника. Упаковали россиян по одному и группам", – говорится в комментарии к видео.

Среди уничтоженных целей, поражение которых попало на видео – вражеские легковик, грузовик, РЭБ, пушка. "Финальным аккордом" стало уничтожение точки взлета БПЛА.

"Один удар – и все вражеские "птички" улетели вместе с операторами. Охота продолжается, а толпа двухсотых оккупантов продолжает увеличиваться благодаря работе подразделения Primus с 1-го штурмбата", – резюмировали в бригаде.

"FPV превращают укрытие оккупантов в могилы": в Третьей штурмовой показали точную работу. Видео
"FPV превращают укрытие оккупантов в могилы": в Третьей штурмовой показали точную работу. Видео
"FPV превращают укрытие оккупантов в могилы": в Третьей штурмовой показали точную работу. Видео
"FPV превращают укрытие оккупантов в могилы": в Третьей штурмовой показали точную работу. Видео
"FPV превращают укрытие оккупантов в могилы": в Третьей штурмовой показали точную работу. Видео

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одно средство противовоздушной обороны, 94 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и 140 автомобилей оккупантов.

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