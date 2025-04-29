ВСУ отминусовали за сутки 1060 оккупантов и 42 артсистемы врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 296 единиц военной техники и вооружения оккупационных войск России. В "груз-200/300" воины превратили около 1060 захватчиков.

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С начала полномасштабной войны на украинской земле отминусовали уже 950 860 личного состава российской армии. Данные о потерях врага по состоянию на 29 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили в небе 94 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 34 177).

Воины уничтожили 42 артиллерийских системы (всего 27 080), 14 боевых бронированных машин (22 352), пять танков (10 728), одно средство ПВО (1146) оккупантов. Также сожгли еще 140 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 46 432).

Кроме этого, за время войны Силы обороны обезвредили 3860 единиц спецтехники, 3196 крылатых ракет, 1373 РСЗО, 370 самолетов, 335 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ дронами уничтожили переправу оккупантов через реку Жеребец в районе Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей. Также защитники атаковали военную технику врага.

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