Франция передаст Украине 40 ракет SCALP и сотни авиабомб – Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых поставках оружия Украине. Его страна передаст нашим защитникам 40 ракет SCALP и сотни авиабомб.

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Такое заявление французский лидер сделал во вторник на пресс-конференции. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Макрон заявил, что в ближайшие недели будет доставлено около 40 ракет большой дальности SCALP и несколько сотен бомб.

"С этими поставками я сам уеду в Украину в феврале", – заявил Макрон.

Он также подчеркнул, что европейцам необходимо будет гарантировать, что Украина сможет продолжать защищаться от России.

Стоит отметить, что в августе 2023 года Украина получила от Франции ракеты SCALP-EG, которые являются аналогами знаменитых британских Storm Shadow, уже показывающих свои впечатляющие результаты в руках украинских воинов. Французские и британские варианты ракеты в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах-носителях ракет.

Эти ракеты способны поражать цели, расположенные на расстоянии 500 км. Во время предварительных поставок тогдашний министр обороны Франции Себастьен Лекорню отмечал, что переданные Украине ракеты модифицировали, уменьшив радиус действия до 250 километров.

Ракета SCALP имеет длину более 5 метров и диаметр корпуса 63 см. Вес ракеты составляет 1300 кг, а полезная нагрузка – 450 кг. Такая боевая часть позволяет оставлять яму глубиной до 30 метров.

Снижению вероятности обнаружения ракеты в полете способствует то, что весь маршевый участок траектории проходит на высоте 100-150 м, а перед атакой назначенного объекта снижается еще ниже.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 ноября в 17:20 Украина ударила двумя крылатыми ракетами SCALP-EG по малому ракетному кораблю "Аскольд" проекту 22800 "Каракурт" войск РФ. В результате попадания в корабль повреждена носовая часть, а также установки вертикального пуска ракет "Калибр-НК", которыми Россия бьет по Украине.

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