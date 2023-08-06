'Французская сестра' Storm Shadow: чем поражают ракеты SCALP-EG, полученные Украиной

Украина получила от Франции ракеты SCALP-EG, являющиеся аналогами знаменитых британских Storm Shadow, уже показывающих свои впечатляющие умения в руках украинской армии. Французские и британские варианты ракеты в целом идентичны, отличия заключаются только в программном обеспечении и самолетах-носителях ракет.

Видео дня

О решении передать Украине дальнобойные крылатые ракеты SCALP-EG на июльском саммите НАТО в Вильнюсе объявил президент Франции Эммануэль Макрон. OBOZREVATEL выяснил, в чем особенности "французской сестры" Storm Shadow и как можно будет адаптировать ракеты SCALP-EG к украинским самолетам Су-24 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Технические характеристики SCALP-EG

SCALP EG – это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. Ракета пригодна для использования в сложных погодных условиях и в любое время суток и не боится радиоэлектронного противодействия противника.

Заявленная дальность пуска этой крылатой ракеты составляет более 250 км в экспортном варианте и до 560 км для армий Франции и Британии. Неизвестно, какие образцы передадут Украине, но даже экспортный вариант позволяет поражать любую цель на оккупированных Россией территориях.

Ракета SCALP имеет длину более 5 метров и диаметр корпуса 63 см. Вес ракеты составляет 1300 кг, а полезная нагрузка – 450 кг. Такая боевая часть позволяет оставлять яму глубиной до 30 метров.

Снижению вероятности обнаружения ракеты в полете способствует то, что весь маршевый участок траектории она проходит на высоте 100-150 м, а перед атакой назначенного объекта снижается еще ниже.

Главная особенность системы наведения SCALP – тепловизионная головка, сбрасываемая в районе цели. Благодаря этому ракета ищет заложенную в память цель и доводит до нее, а не просто бьет по координатам.

Адаптация ракет SCALP-EG к украинским Су-24

Ракеты SCALP/Storm Shadow предназначены для запуска с боевых самолетов западного образца (Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter). Однако еще до российско-украинской войны Польша модернизировала под них бомбардировщики Су-24.

По примеру приспособления к украинским самолетам британских Storm Shadow, вероятно, для SCALP будут использоваться те же конструктивные решения. По данным одного из OSINT-аналитиков, для подвески ракет Storm Shadow под наши СУ-24М как некая "вставка" используются пилоны от списанных ударных самолетов Tornado.

Основными целями ракет SCALP станут важнейшие объекты противника: командные пункты, авиабазы, топливные склады или боеприпасы, основы хранения техники, корабли. Цели для уничтожения будут определять, учитывая целесообразность с точки зрения стоимости самой ракеты. Цена за одну ракету составляет от 1,35 млн до более 2 млн евро. Количество ракет, которые передали Украине, официально не озвучивают.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа, в День Воздушных Сил ВСУ, президент Владимир Зеленский лично подписал ракету SCALP-EG, переданную Украине Францией. На боеприпасе, который защитники государства отправят как "подарок" российским оккупантам, появилась красноречивая надпись "Слава Украине!"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!