Франция передаст Украине еще 12 гаубиц CAESAR, — министр обороны

Франция передаст Украине 12 дополнительных 155-мм САУ Caesar. Их поставки будут профинансированы из созданного французским парламентом фонда в размере 200 миллионов евро.

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Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе пресс-конференции, которую он проводил вместе со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Подробности сообщают издания Le Parisien и Reuters.

О передаче Украине еще 12 орудий Caesar во Франции объявили во вторник, 31 января.

"Франция поставит Украине еще 12 орудий Caesar. Об этом заявил во вторник министр вооруженных сил (так называется должность главы оборонного ведомства во Франции. - Ред.) Себастьян Лекорню", – пишет Le Parisien.

Также издание напомнило, что накануне Франция и Австралия объявили о совместном решении о поставках в Украину нескольких тысяч 155-мм снарядов для западных артиллерийских систем. Их будут производить специально для украинской армии.

Дополнительные САУ, уточнили в Reuters, профинансирует Франция.

"Они будут финансироваться в рамках фонда поддержки в размере 200 млн евро, который открыл парламент", — уточнил Лекорню.

Также он сообщил об отправке в Польшу 150 военнослужащих, которые будут обучать до 600 украинских солдат ежемесячно.

Когда же у главы французского оборонного ведомства задали вопрос о возможности поставок в Украину современных западных истребителей - Лекорню не исключил вероятности такого продолжения военной помощи украинской армии. Как подчеркнул министр вооруженных сил Франции, у его страны "нет табу" по этому поводу.

Название гаубицы CAESAR – это аббревиатура от CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie, что в переводе с французского означает "грузовик, оснащенный артиллерийской системой".

САУ "Caesar" можно использовать для уничтожения артиллерийских батарей и живой силы врага.

Основными преимуществами этой французской самоходной артустановки считают большую дальность стрельбы, а также низкие издержки при эксплуатации.

Украинские бойцы уже активно используют установки CAESAR и говорят, что эта система оказалась крайне точной: она позволяет попасть в цель при значительно меньшем количестве выстрелов, чем необходимо многим другим подобным машинам. Французские САУ маневренны и мощны, дают возможность поражать противника на больших расстояниях.

Украинские артиллеристы рассказали, что расчет гаубицы в считанные минуты занимает огневую позицию, отрабатывает по целям и покидает район.

САУ имеет полуавтоматическую систему зарядки, расчету нужно только положить снаряд и заряд на специальные лотки — все остальное сделает автоматика.

Установка оборудована системой управления огнем SIGMA 30, в состав которой входит приемник навигационной системы NAVSTAR. СУО имеет радар для измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления и автоматическую систему подачи снарядов. Огонь можно вести сразу после занятия позиции: при выдвижении артиллеристы могут внести координаты, а система уже сама вычислит все необходимые данные для поражения цели.

Напомним, ранее Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет Aster. Договор поможет усилить противовоздушную оборону обеих стран. Однако ракеты могут поставить и в Украину.

Также, по данным The Guardian, Франция рассматривает возможность передачи Украине истребителей. Это будет сделано при условии, что не станет провокацией к новой эскалации со стороны российских войск.

Не исключает такой возможности и президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал практически то же, что и Лекорню: в этом вопросе для Франции нет ничего запрещенного.

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