Франция сможет поставлять для ВСУ 3 тыс. снарядов ежемесячно: в Минобороны раскрыли детали переговоров

Во Франции вызвались передавать Украине 3 тысячи снарядов 155-мм калибра ежемесячно. Также эта страна планирует изготовить для нашего государства 78 САУ Caesar, часть из которых Украина получит в ближайшее время.

Видео дня

Об этом по итогам первого заседания Коалиции артиллерии в Париже рассказал глава украинской делегации, заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью NV. Он подчеркнул: Россия останавливаться не собирается, поэтому партнеры ищут возможности обеспечивать Силы обороны тем, что необходимо, в том числе, и в долгосрочной перспективе.

По словам Гаврилюка, в ходе встречи рассказали партнерам о потребностях украинской армии в текущей ситуации и при возможных вариантах развития событий. Кроме того, обсуждалось также военно-техническое сотрудничество на долгосрочную перспективу.

"Важно было в кругу партнеров выработать консолидированную позицию по путям решения многих наших проблемных вопросов. В частности, мы обсуждали вопросы предоставления Украине артиллерийских средств, снарядов, поставок запасных частей в артсистемы, или их производство на территории Украины, вопросы усовершенствования системы разведки и управления огнем артиллерийских подразделений, а также говорили об организации ремонта артиллерийского вооружения. Во время первого заседания Коалиции артиллерии прозвучали важные заявления со стороны наших партнеров по поводу дальнейшей военной поддержки Украины", – отметил Гаврилюк.

По словам первого замминистра обороны, в частности, в ходе заседания о своих планах по поддержке Украины заявила Франция.

"Франция планирует изготовить для Украины 78 Цезарей, шесть из которых будут поставлены в ближайшее время. По 155-мм снарядов для французских артсистем – министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов ежемесячно", – подчеркнул Гаврилюк.

Замминистра также отметил, что действия России на данный момент свидетельствуют о том, что останавливать войну она не собирается.

"Тот факт, что Россия раскручивает производственные мощности заводов ВПК, закупает у некоторых стран боеприпасы, ракеты свидетельствует о том, что Кремль не собирается отказываться от своих агрессивных планов. Наш ответ должен быть мощным. Несмотря на существующую проблематику в мире по производству боеприпасов и вооружения, мы с нашими партнерами должны найти возможности обеспечить Силы обороны всем необходимым", – сказал Гаврилюк.

Напомним, 19 января на первое заседание в Париже собрались делегации 22 стран, вошедших в Коалицию артиллерии. Ожидается, что работа партнеров в таком формате усилит возможности Сил обороны, а также обеспечит Украину новыми образцами артиллерийского вооружения.

Кроме того, 23 января состоялась 18-я встреча в формате "Рамштайн". В этот раз в фокусе внимания было усиление потенциала ВВС Украины, артиллерии, морских операций, наземного разминирования, ПВО и информационных технологий.

В частности, участники "Рамштайна" обязались работать над тем, чтобы предоставлять Украине больше дальнобойного оружия, а также кроме F-16 передать дополнительные вертолеты. Кроме того, обсуждалась адаптация зенитных ракет западных образцов к пусковым платформам, имеющимся у ВСУ.