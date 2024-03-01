Франция закупит 100 беспилотников Delair для Украины: первые фото

Франция передаст Силам обороны Украины 100 беспилотников производства французской компании Delair. Эта компания считается одним из ведущих мировых производителей БПЛА.

Украина получит эту технику уже летом 2024 года. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в социальной сети Х (ранее известной как Twitter) в четверг, 28 января.

Глава французского оборонного ведомства также опубликовал фото этих беспилотников.

"Благодаря инновационной программе Франция заказывает у Delair 100 боеприпасов с дистанционным управлением, которые поступят в Украину этим летом", – написал Лекорню.

Министр подчеркнул, что в целом французский военно-промышленный комплекс получит заказ на изготовление 2 тысяч таких беспилотников – также эту технику получит армия Франции.

"В общей сложности в нашей оборонной промышленности будут заказаны 2 тысячи дистанционно управляемых беспилотников. Для нужд наших войск и потребностей Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция передаст Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли артиллерийские снаряды, самоходные артиллерийские установки CAESAR и усиление противовоздушной обороны.

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